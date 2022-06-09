LİSELERDE DEVAMSIZLIK KALKTI MI? 2. sınıflara devamsızlık affı geldi mi? Okullarda devamsızlık hakkı kaç gün? Raporlu-Raporsuz soruları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 12. sınıf öğrencileri hakkında 'devamsızlık' açıklamasında bulundu. Özer'in açıklamaları sonrası öğrenciler detayları araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı Yönetmeliği'ne göre, ilkokul ve ortaokullarda devamsızlık raporsuz olarak 10 gün, raporlu olarak 20 gün olmak üzere toplamda 30 gündür. İşte detaylar...
12. SINIFLARA DEVAMSIZLIK AFFI GELDİ Mİ?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den devamsızlığı bulunan öğrencilere müjde! Özer, "12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız, öğrencilerimizin hiçbir kaygısı olmasın." dedi.
LİSELERDE DEVAMSIZLIK KALKTI MI?
Bakan Özer'in açıklamaları doğrultusunda liselerde devam zorunluluğunun geçerli olduğu görülüyor. Özer, üniversitesi sınavı döneminde lise son sınıf öğrencilerinin yaşadıkları okula devam stresine ilişkin soru üzerine, 1-2 haftadan bu yana bu konunun gündemlerinde olduğunu dile getirdi.
12. sınıf öğrencileri ve velilerinden çok talep geldiğini vurgulayan Özer, şunları kaydetti:
"COVID-19 salgını sürecinden geçtik. Tüm ülkeler için beklenmedik, ilk defa deneyimlenen bir süreç oldu. Öğrencilerimizin her zaman yanında olmak için çalışan bir bakanlığız. 12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız, öğrencilerimizin hiçbir kaygısı olmasın. Tüm öğrencilerimizi devamsızlıkla ilgili hiçbir sorun olmadan mezun edeceğiz. Sorumluluk sınavına girip sınıf geçmeyle ilgili de çok esneklik yapacağız. Hangi dersleri aldıysa hepsinden sorumluluk sınavına girebilecek öğrenci. Amacımız, öğrencilerimize imkan verip, eğer başarabilirlerse hiç yıl kaybı olmadan süreçleri rahatlıkla ilerletebilecekleri, kariyerlerine devam edebilecekleri bir mekanizma inşa etmek. Hem sorumlu dersi olan öğrencilerimiz, diğer sınıf kademelerindeki öğrencilerimiz rahat olsunlar onlara her türlü desteği sağlayacağız. Tekrar tekrar sorumluluk sınavlarını vereceğiz. 12. sınıf öğrencilerimiz artık devamsızlık konusunu kafalarından çıkarsınlar."
2022 LİSE DEVAMSIZLIK HAKKI KAÇ GÜN?
Yönetmeliğin 36. maddesinin 5. fıkrasına göre ortaöğretim kurumlarında:
Devamsızlık süresi özürsüz (raporsuz) olarak 10 gün, özürlü (raporlu) olarak 20 gün olmak üzere toplamda 30 gündür.