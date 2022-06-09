Hayalindeki liseye yerleşebilmek için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 2022 yılında 5 Haziran Pazar günü uygulandı. 1 milyondan fazla 8. sınıf öğrencisinin katılımıyla gerçekleşen sınavın tamamlanmasının ardından internet arama motorlarında bir çok soru araştırılmaya başlandı. LGS sınavına katılmayan öğrenciler ne yapacaklarını merak ediyor. Peki LGS'YE GİRMEYEN ÖĞRENCİLER NASIL YERLEŞECEK? 2022 LGS'ye girmeyenler tercih yapabilir mi? MEB Yerel yerleştirme nedir?
LGS'YE GİRMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK, NASIL YERLEŞECEK?
LGS'ye girme zorunluluğu bulunmuyor. Dolayısıyla LGS sınavına girmeyen öğrenciler de liselere yerleştirilecek. Peki ama nasıl? İşte detaylar...
LGS'ye giremeyen öğrenciler okul puanlarını kullanarak yerel yerleştirme ile okul tercihi yapabilecek.
LGS'YE GİRMEYENLER TERCİH YAPABİLİR Mİ, NASIL?
2018'den bu yana liseye geçişte sınavlı ve sınavsız iki yol uygulanıyor. Biri LGS ile yerleştirme diğeri de sınavsız yani okul puanıyla adresilerine en yakın okula kayıt şeklinde yapılıyor.
LGS sınav puanıyla öğrenci her okul türünden en az 2, en fazla 5 tercih hakkı veriliyor. Geçen yıl MEB tercih hakkını 10'a çıkarmıştı.
Öğrenciler; Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapabiliyor.
Merkezî Sınava girmeyen öğrenciler ise Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 2 grupta tercih yapabiliyor. Sınava katılmayan öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı açılmıyor. Yani LGS'ye girmeden en yakın okul için Yerel Yerleştirme ile tercih yapabilecek.
YEREL YERLEŞTİRME NEDİR?
Yerel Yerleştirme, okulların türü, kontenjanı ve bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devamdevamsızlık gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacaktır.
Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen kontenjanlara göre yapılacaktır. Yerleştirme işlemleri, okulun bağlı bulunduğu Genel Müdürlük ile il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin sorumluluğunda Bakanlıkça yürütülecektir.
YEREL YERLEŞTİRME KRİTERLERİ
1-Öğrencilerin ikamet adresleri
2-Okul başarı puan üstünlüğü (6, 7 ve 8'inci sınıf seviyesinde alınan yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması ile elde edilen ve virgülden sonra dört basamak yürütülen puandır)
3-8. sınıf özürsüz devamsızlık gün sayısı azlığı