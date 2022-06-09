LGS tercihleri ne zaman? 2022 LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? LGS PUANA GÖRE LİSE BULMA TERCİH ROBOTU

Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavı bu yıl 5 Haziran 2022 tarihinde uygulandı. İki oturum halinde düzenlenen sınavda 1. oturum sözel derslerden 2. oturum ise sayısal derslerden oluştu. 1 milyon 236 bin 313 öğrencinin başvurduğu LGS sınavının sonuçlarının 30 Haziran'da açıklanacağı duyuruldu. Heyecanlı bekleyiş için geri sayıma geçen öğrenciler bir yandan da tercihler hakkında araştırmalara yapıyor. Bu kapsamda LGS tercihleri ne zaman? 2022 LGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? soruları gündeme geldi. İşte konuya ilişkin bilgiler ve LGS PUANA GÖRE LİSE BULMA TERCİH ROBOTU...
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
2022 yılı için LGS tercih tarihleri henüz duyurulmadı. Öte yandan geçtiğimiz 5-16 Temmuz tarihlerinde başlamıştı. 2021 yılı baz alındığında bu yıl da sonuçların 30 Haziran'da açıklanması ve tercih dönemine Temmuz ayında girilmesi bekleniyor. Detaylar geldikçe Takvim.com.tr'de ulaşabilirsiniz.
LGS KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı kısaca MEB LGS tercih kılavuzunu yayımladığında haberimizde yer verilcektir.
LGS'YE GİRMEYENLER NASIL TERCİH YAPACAK?
LGS'ye girmeyenler okul puanlarına göre yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklayacağı tarihlerde öğrenciler e-Okul üzerinden okul tercihi yapacak.
LGS'ye girmeyenler yerel yerleştirmeyle öğrenci alan ve pansiyonlu okullar olmak üzere 2 grupta tercih yapacak. Bu durumda da 10 okul tercih edebilecek.
Sınava girmemiş öğrencilere sınavla öğrenci alan okulların ekranı açılmayacak.