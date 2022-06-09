Kusmak abdesti bozar mı? Diyanet abdesti bozan durumlar neler? Ağız dolusu kusmak abdesti bozan şeyler arasında yer alıyor mu?

Kusmak abdesti bozar mı? Ağız dolusu kusmak abdesti bozan şeyler arasında yer alıyor mu? Diyanet abdesti bozan durumlar neler sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Gün içerisinde abdestini alan vatandaşlar bozulmasına neden olan şeylerin neler olduğunu öğrenmek ve dikkat etmek istiyor. Hangi durumların sebebiyet verdiğini haberimizden öğrenebilirsiniz. İlk kez yapacaklar için abdestin nasıl alındığı da haberimizin içeriğinde yer alıyor.
KUSMAK ABDESTİ BOZAR MI?
Hz. Peygamber (s.a.s.)'in kusmaktan dolayı abdest aldığı rivayet edilmiştir (Tirmizi, Taharet, 64). Ancak bunun ağız dolusu olması gerekir (Meydani, el-Lübab, I, 18). Ağız dolusu kusulan şey, ister Yemek, ister safra, ister kan olsun, abdesti bozar.
Balgam ise tükürük hükmünde olup abdesti bozmaz. Ağız dolusu sayılmanın ölçüsü, gelen kusmuğun zorlanmadan tutulamayacak bir durumda olmasıdır. Aynı mekanda gelip, toplamı ağız dolusu olan kusmukla da abdest bozulur (Merğinani, el-Hidaye, I, 14; Mevsıli, el-İhtiyar, I, 10).
Şafiilere göre abdest sadece ön ve arkadan çıkan şeylerle bozulur. Bunların dışındaki yerlerden gelen sıvılar abdesti bozmaz. Dolayısıyla onlara göre, kusmakla abdest bozulmaz (Maverdi, el-Havi'l-Kebir, Daru'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut, 1414/1994, I, 199-200).