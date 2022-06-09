FED Haziran toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2022 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz arttırımı olacak mı? soruları gündemde yer alıyor. Haziran ayıyla beraber FED Haziran toplantısı ve açıklanacak karar merak edilmeye başlandı. Son toplantıda faiz yüzde 50 baz puan arttırılmıştı. İşte ABD Merkez Bankası (Fed) Haziran ayı toplantısı hakkında bilgiler...
FED HAZİRAN 2022 FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
FED faiz toplantısı 14 – 15 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak.
2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz
2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Fed 15 Haziran'da Türkiye saati ile 21:00'de faiz kararını açıklayacak.
FED'DEN FAİZ ARTIRIM MESAJI
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, The Wall Street Journal tarafından düzenlenen etkinlikte konuştu.
Enflasyonu düşürecek araçlara ve kararlılığa sahip olduklarını söyleyen Powell, konuşmasında para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Enflasyon düşene kadar para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceklerini söyleyen Fed Başkanı, enflasyonun düştüğüne dair net ve ikna edici kanıtlar görmemeleri halinde daha agresif hareket etmeyi düşünmelerinin gerekeceğini ifade etti.
Bankanın, son olarak 50 baz puanlık Faiz artışına gittiğini hatırlatan Powell, devam eden faiz artırımlarının uygun olacağını düşündüklerini dile getirdi. Gelecek iki toplantıda 50 baz puanlık faiz artırımına gitme fikrinin de Federal Açık Piyasa Komitesi'nde (FOMC) geniş destek bulduğuna dikkat çeken Powell, şunları söyledi: