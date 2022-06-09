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    • Haberler
    • 09.06.2022 23:35
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    • 09.06.2022 23:35
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    AUZEF geçme notu hesaplama 2022: Harf notu hesaplama nasıl yapılır? auzefsinav.istanbul.edu.tr bütünleme sınav tarihi 2022

    AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı sorusu yanıt buldu. İstanbul Üniversitesi AUZEF sınavları 4-5 Haziran tarihinde son bulmuştu. AUZEF geçme notu hesaplama 2022: Harf notu hesaplama nasıl yapılır? auzefsinav.istanbul.edu.tr bütünleme sınav tarihi 2022 ne zaman? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    AUZEF geçme notu hesaplama 2022

    AUZEF sınav sonuçları sorgulama! AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF geçme notu kaç sorularına İstanbul Üniversitesi AUZEF bünyesinde okuyanlar yanıt arıyor. AUZEF sınavları 4 Haziran tarihinde başlamış ve 5 Haziran'a kadar devam etmişti. Online sınavların tamamlanmasının ardından öğrenciler sonuç duyurusu bekliyordu. Merakla beklenen açıklama yapıldı.

    AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    AUZEF sınav sonuçları ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi final sınav sonuçlarının yakın zamanda açıklanması bekleniyor. Normal şartlarla 10 gün içinde açıklanan AUZEF sınav sonuçlarını 20 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor…

    AUZEF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

    4-5 Haziran tarihlerinde uygulanan sınavlarda ter döken binlerce öğrenci finallerden geçmenin hayalini kurarken AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı merak ediyor. AUZEF sonuçları açıklanmadı. Kurumun resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, sınav sonuçlarınızı http://esinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile görüntüleyebileceksiniz.

        AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2022 İÜ AUZEF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        AUZEF sınav sonuçları açıklanma tarihi henüz belli olmadı. Açıklama gelince haberimizdeki yerini alacaktır.

        AUZEF final sınav sonuçları kurumun resmi sitesinde açıklanacaktır. Sınav sonuçlarınızı http://esinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile görüntüleyebilirsiniz.
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        Haberler Haberler AUZEF geçme notu hesaplama 2022: Harf notu hesaplama nasıl yapılır? auzefsinav.istanbul.edu.tr bütünleme sınav tarihi 2022
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