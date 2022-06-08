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    • Haberler
    • 08.06.2022 22:41
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    • 08.06.2022 22:43
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    YKS sınavı (AYT-TYT) ne zaman, saat kaçta yapılacak? Üniversite sınavına kaç gün kaldı, kaç kişi katılacak? YKS giriş belgesi nasıl alınır?

    2022 YKS TYT AYT ne zaman? Üniversite sınavına kaç gün kaldı sorusuna sınava girecek kişiler yanıt arıyor. Üniversiteli olma hayali kuran milyonlarca kişi, üniversite sınavları için geri sayım yapıyor. Sınava sayılı günler kala, 2022 YKS TYT AYT ne zaman sorusunun cevabı merak ediliyor. Öğrenciler son günlerde çalışma temposuna hız verdi. Peki, YKS sınavı ne zaman yapılacak? YKS saat kaçta? YKS giriş belgesi nasıl alınır? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    YKS sınavı AYT-TYT ne zaman, saat kaçta yapılacak?

    Üniversite sınavına kaç gün kaldı? 2022 YKS TYT AYT ne zaman? Üniversite sınavına sayılı günler kala öğrencilerin çalışma temposu da hız kazandı. Sınavın başlamasına çok kısa bir süre kaldı. Peki, 2022 YKS TYT AYT ne zaman yapılacak? Sınavın yapılacağı tarih öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Üniversiteli olma hayali kuran öğrencilerin yaklaşık 1 senelik hazırlık maratonu birkaç gün içinde son bulacak. İşte, YKS sınavınına dair merak edilenler!

    ÜNİVERSİTE SINAVI YKS 2022 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    TYT, 18 Haziran 2022 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

    AYT, 19 Haziran 2022 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

    YDT, 19 Haziran 2022 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

    Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona
    giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat
    önce hazır bulunmaları gerekmektedir.

    ÜNİVERSİTE SINAVI YKS 2022 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

    Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

    ÜNİVERSİTE SINAVI YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ



        SORU KİTAPÇIĞI NASIL OLACAKTIR?

        Testler tek kitapçık hâlinde adaylara verilecek ve adaylar cevaplarını cevap kâğıdında ilgili alanda işaretleyeceklerdir. Her bir soru kitapçığı matbaada özel olarak poşetlenecektir. Soru kitapçıkları sınavda adaylara, salon görevlileri tarafından poşet içinde, açılmadan ve rastgele dağıtılacaktır. Soru kitapçığı poşeti adayın kendisi tarafından açılmalıdır. Her soru kitapçığının "SORU KİTAPÇIK NUMARASI" farklı olacaktır. Farklı numaralarda basılan soru kitapçıklarındaki sorular birbirinin tamamen aynı olacak ancak soruların veya sorulardaki seçeneklerin sıralanışı ile doğru cevabın yeri değişebilecektir. Bu nedenle her adayın cevap anahtarı da farklı olacaktır.

        CEVAP KÂĞIDI NASIL DOLDURULACAKTIR?

        Sınav Evrakının Uygunluğunun Kontrol Edilmesi ve Cevap Kâğıdının Doldurulması: Her aday sınavda, başvuru bilgilerine uygun soru kitapçığını ve kendisi adına düzenlenmiş cevap kâğıdını kullanacaktır. Cevap kâğıdında adayın adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası ve fotoğrafı yer alacaktır. Aday, verilen cevap kâğıdının kendisine ait olup olmadığını, sınava başlamadan önce kendilerine verilen sınav evrakı ile Sınava Giriş Belgelerindeki bilgilerin uyuşup uyuşmadığını kontrol edecektir. Bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekten adayın kendisi sorumlu olacaktır. Gerekli incelemeyi yaptıktan sonra sınav evrakı bilgisinde uyumsuzluk tespit eden aday, salon başkanına başvurarak Sınava Giriş Belgesindeki bilgilere göre düzenlenmiş sınav evrakını edinecektir. Gerekli kontrolü yapmadan kendisi için düzenlenmemiş sınav evrakını kabul edip kullanan, cevap kâğıdında kendisine ait olmayan bilgiler verdiği tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılır.

        Daha sonra tüm adaylar kendilerine verilen soru kitapçığının üzerinde basılı soru kitapçık numarasını cevap kâğıdı üzerindeki ilgili alana yazıp kodlayacak, numarayı doğru yazıp kodladığını soru kitapçığı ve cevap kâğıdı üzerinde yer alan ilgili alanda da onaylayacaktır. Soru kitapçığı numarası yazılıp kodlanmayan veya yanlış yazılıp kodlanan cevap kâğıtlarının optik okuyucuda okunması ve değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu işlemlerin eksiksiz ve doğru olarak yapılmasının sorumluluğu adaya aittir. Bütün adaylara 9 punto cevap kâğıdı verilecektir.

        Cevapların İşaretlenmesi: Soru kitapçığındaki bütün sorular çoktan seçmelidir. Her soru için beş farklı seçenek verilmiştir. Bu seçeneklerden yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır. Cevaplar, cevap kâğıdında ilgili test için belirlenen alana işaretlenecektir. Soru kitapçığında işaretlenen cevaplara hiçbir işlem yapılmaz.

        Cevap kâğıdında ilgili test için belirlenen alana işaretlenmeyen cevaplara hiçbir işlem yapılmaz. Doğru cevap olarak işaretlenecek seçeneği gösteren yuvarlak alanın dışına taşırılmadan, tam olarak karalanıp doldurulması gerekmektedir. Bir soru için birden çok cevap işaretlenmiş ise o soruya verilen cevap yanlış sayılacaktır. Cevap kâğıdını değerlendiren optik okuyucu, iyi silinmemiş işareti de okuyabilir.

        Bu nedenle bir soruya verilen cevabın değiştirilebilmesi için yanlış konulmuş işaretin temiz bir şekilde silinmesi gerekir. Özellikle, verilen bir cevap silinip yerine başka bir cevap işaretlenmediğinde bu işaret çok iyi silinmiş olmalıdır.
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        Haberler Haberler YKS sınavı (AYT-TYT) ne zaman, saat kaçta yapılacak? Üniversite sınavına kaç gün kaldı, kaç kişi katılacak? YKS giriş belgesi nasıl alınır?
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