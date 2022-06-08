KOMEK YAZ OKULU KAYITLARI BAŞLADI MI? KOMEK başvuru nasıl yapılır, şartları neler? 2022 KOMEK kayıt tarihleri!

KOMEK YAZ OKULU NE ZAMAN?

"Dinimiz ve Değerlerimiz", "Spor" ve "Sanat" başlıklarında eğitim verecek Genç KOMEK'e kayıt yaptıran öğrencilere 4 Temmuz-26 Ağustos tarihleri arasında 7 haftalık, günlük 4'er saatlik eğitimlerle haftada 20 saat ders verilecek. Yüz yüze eğitimlere katılan gençlere seçecekleri branşlarda eğitim materyalleri paket olarak verilercek.

ÇOCUKLAR OYUN KAMPLARINDA DOYASIYA EĞLENECEK

Sabah ve öğle olmak üzere iki grup şeklinde planlanan dersler kapsamında yüz yüze eğitimler merkez ve ilçelerdeki KOMEK ve ASEM binalarında işlenecek. Öğrencilerin Dutlukır ve Kent Ormanı'ndaki Genç KOMEK oyun kamplarında; halat çekme oyunu, survivor parkuru, bisiklet eğitim alanı, okçuluk eğitim alanı, bocce eğitim istasyonu, kazı alanı, sihirli labirent, çubuk yakalama oyunu, mantar toplama oyunu, kuyruk yakalama, ilk yardım etkinliği, kale oyunu, AFAD etkinliği, golf gibi keyifli oyunlarla unutulmaz anlar geçirmesi hedefleniyor.

Öğrenciler ayrıca Taşkent ve Beyşehir ilçelerindeki kamp alanlarında da 2 gece 3 gündüz olacak şekilde yatılı kamplara katılacak. Yaş gruplarına göre hazırlanan yarışmalarda da dereceye girenlere ödüller verilecek.

GENÇ KOMEK UZAKTAN EĞİTİM

Pandemi döneminde uzaktan eğitimlerle evlere misafir olan Genç KOMEK Yaz Okulu'nda, uzaktan eğitimler bu yaz da devam edecek. Tamamı interaktif ve öğrenciyle etkileşimin hiç kesilmediği eğitimler birbirinden faydalı etkinliklerle çocuklarla buluşacak.