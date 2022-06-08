Çilek sabunu ne işe yarar, faydaları nelerdir? Çilek sabunu kullanımı nasıldır? Çilek sabununun içeriğinde neler var?



Çilek Sabunu Ne İşe Yarar?

Cilt ve saçlar için önemli etkilere sahip olan çilek sabunu kuruluğa karşı tedavi edici özelliktedir. Sabun cilde uygulandığında ciltteki gözenekleri detaylı bir şekilde temizler. Cildin gözeneklerini açar. Potasyum kurumaya karşı etkilidir. Kış mevsimindeki cilt çatlaklarını ve kurumalarını önler. Böylece cilt her daim nemli ve ipeksi bir yapıda kalır. Cildin ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri sağlar. Saç derisinde de aynı başarılı etkileri gösterir. Saç diplerinde kepeklenme ve kuruluğa bağlı olarak oluşan deri dökülmesini tedavi edici özelliğe sahiptir. Cildin kurumasını önlediği için dökülmeler de görülmez. Çilek sabunu kokusuyla da kullanıcılarda olumlu izler bırakır.