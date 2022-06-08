Bağkur emeklilik şartları nelerdir? 1 Mayıs 2008 sonrasında Bağkur’lu olanlar ne zaman emekli olabilir?

👉 Kadınlarda ise, 20 yılı tamamlamaya eğer;

2 yıl ya da daha az süre varsa 40

2 yıldan fazla ya da 3 yıldan daha az süre varsa 41

3 yıldan fazla ya da 4 yıldan daha az süre varsa 42

4 yıldan fazla ya da 5 yıldan daha az süre varsa 43

5 yıldan fazla ya da 6 yıldan daha az süre varsa 44

6 yıldan fazla ya da 7 yıldan daha az süre varsa 45

7 yıldan fazla ya da 8 yıldan daha az süre varsa 46

8 yıldan fazla ya da 9 yıldan daha az süre varsa 47

9 yıldan fazla ya da 10 yıldan daha az süre varsa 48

10 yıldan fazla ya da 11 yıldan daha az süre varsa 49

11 yıldan fazla ya da 12 yıldan daha az süre varsa 50

12 yıldan fazla ya da 13 yıldan daha az süre varsa 51

13 yıldan fazla ya da 14 yıldan daha az süre varsa 52

14 yıldan fazla ya da 15 yıldan daha az süre varsa 53

15 yıldan fazla ya da 16 yıldan daha az süre varsa 54

16 yıldan fazla ya da 17 yıldan daha az süre varsa 55

17 yıldan fazla süre olanlar için 58