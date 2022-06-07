Polislik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? PA 28. dönem POMEM son dakika mülakat sonucu: pa.edu.tr linki TIKLA öğren!

28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Mülakatların tamamlanmasının ardından iki ay geçti. Polis Akademisi'nin resmi internet sitesine akın eden adaylar, sonuçların tarihini sorguluyor. Peki, 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler!
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) önlisans, lisans mezunu adaylar alınacak.
Başvuru işlemlerini tamamlayıp yazılı sınav ile sözlü mülakatlara katılan adaylar tarafından mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediliyor.
POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
28.Dönem POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.
POMEM sonuçlarının Mayıs-Haziran aylarında açıklanması öngörülüyor.