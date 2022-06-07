Polislik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? PA 28. dönem POMEM son dakika mülakat sonucu: pa.edu.tr linki TIKLA öğren!

28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Mülakatların tamamlanmasının ardından iki ay geçti. Polis Akademisi'nin resmi internet sitesine akın eden adaylar, sonuçların tarihini sorguluyor. Peki, 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler!