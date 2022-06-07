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    • Haberler
    • 07.06.2022 20:42
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    • 07.06.2022 20:44
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    Polislik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? PA 28. dönem POMEM son dakika mülakat sonucu: pa.edu.tr linki TIKLA öğren!

    POMEM sözlü mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 28. Dönem kapsamında mülakatlara katılan binlerce vatandaş, sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Gözler Polis Akademisi'nden gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Polislik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

    28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Mülakatların tamamlanmasının ardından iki ay geçti. Polis Akademisi'nin resmi internet sitesine akın eden adaylar, sonuçların tarihini sorguluyor. Peki, 28. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler!

    Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) önlisans, lisans mezunu adaylar alınacak.

    Başvuru işlemlerini tamamlayıp yazılı sınav ile sözlü mülakatlara katılan adaylar tarafından mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediliyor.

    POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    28.Dönem POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

    POMEM sonuçlarının Mayıs-Haziran aylarında açıklanması öngörülüyor.

        Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların Polis Memuru olarak atamaları yapılacak.

        POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Mülakat sonuçları açıklandığında adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı sitesinden www.pa.edu.tr adresinden sonuçları öğrenebilecekler.
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        Haberler Haberler Polislik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? PA 28. dönem POMEM son dakika mülakat sonucu: pa.edu.tr linki TIKLA öğren!
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