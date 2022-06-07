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    • Haberler
    • 07.06.2022 22:52
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    • 07.06.2022 22:52
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    Okulun son haftası yoklama alınır mı 2022? 13 Haziran Pazartesi okullar tatil mi, ders var mı? Karneler ne zaman verilecek?

    Zorlu bir dönemin daha sonuna doğru yaklaşan milyonlarca öğrenci yaz tatilini adeta dört gözle bekliyor. E Okul öğrenci girişi ile sınav sonuçlarını öğrenebilen öğrenciler ve veliler bir yandan da ''okullar ne zaman kapanacak'' sorusunun yanıtını araştırarak tatil planlarını hazırlıyorlar. 2021-2022 eğitim ve öğretim sezonunun sona ereceği tarih ise netleşti. Mili Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yayımlanan takvime göre karne günü için tarih verildi. Peki, Okulun son haftası yoklama alınır mı 2022? 13 Haziran Pazartesi okullar tatil mi? Karneler ne zaman verilecek? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Okulun son haftası yoklama alınır mı 2022?

    Yaz tatili ne zaman başlıyor, sorusu son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci ve öğretmenin uzun bir dönem boyunca dinlenmek için fırsat bulduğu yaz tatili takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlendi. Peki, Okulun son haftası yoklama alınır mı 2022? 13 Haziran Pazartesi okullar tatil mi? Karneler ne zaman verilecek? İşte detaylar...

    OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

    İkinci dönem, 07 Şubat 2022 Pazartesi günü başladı ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu tarihten itibaren yaz tatiline girecekler.

    İkinci dönem ara tatili, 11 Nisan 2022 Pazartesi günü başladı ve 15 Nisan 2022 Cuma günü sona erdi.

    OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.

        OKULUN SON HAFTASI YOKLAMA ALINIR MI 2022?

        Ders programının tamamlanmasıyla, karne basım işlemlerinin başlaması öğrencilerin devamsızlıklarının işlenip işlenmeyeceği konusunun sorgulanmasına neden oldu.

        Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ve okul yönetimi özellikle devamsızlık problemi yaşayan öğrencilere okulun son gününe kadar devam etme uyarısı yaparken, öğrenciler arama motorlarına yöneldi.

        Geçmiş yıllarda son haftanın ilk günlerinde tamamlanan ders programı sonrası karne basım işlemleri hızlandırıldığı için çarşamba ve perşembe günleri ders işlenmiyordu. Ancak okul yönetimi yoklama almaya devam edebilir, dolayısıyla en detaylı bilgi için okul yönetimi başvurulması gerekir.
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