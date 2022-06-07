Okulun son haftası yoklama alınır mı 2022? 13 Haziran Pazartesi okullar tatil mi, ders var mı? Karneler ne zaman verilecek?

Yaz tatili ne zaman başlıyor, sorusu son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci ve öğretmenin uzun bir dönem boyunca dinlenmek için fırsat bulduğu yaz tatili takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlendi. Peki, Okulun son haftası yoklama alınır mı 2022? 13 Haziran Pazartesi okullar tatil mi? Karneler ne zaman verilecek? İşte detaylar...