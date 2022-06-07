Okulun son haftası yoklama alınır mı 2022? 13 Haziran Pazartesi okullar tatil mi, ders var mı? Karneler ne zaman verilecek?

Yaz tatili ne zaman başlıyor, sorusu son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci ve öğretmenin uzun bir dönem boyunca dinlenmek için fırsat bulduğu yaz tatili takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlendi. Peki, Okulun son haftası yoklama alınır mı 2022? 13 Haziran Pazartesi okullar tatil mi? Karneler ne zaman verilecek? İşte detaylar...
OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?
İkinci dönem, 07 Şubat 2022 Pazartesi günü başladı ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu tarihten itibaren yaz tatiline girecekler.
İkinci dönem ara tatili, 11 Nisan 2022 Pazartesi günü başladı ve 15 Nisan 2022 Cuma günü sona erdi.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.