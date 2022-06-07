LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? LGS 2022 tercih başvuruları ne zaman başlayacak? Liselerin taban - tavan puanları açıklandı mı?

5 Haziran Pazar günü tamamlanan LGS'nin ardından gözler sonuçlara ve tercihlerin yapılacağı tarihe çevrildi. MEB tarafından yapılacak son dakika açıklamaları sıkı takip edilmeye başlandı. Yapılacak olası açıklamayla "LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" ve "LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu ne zaman yayımlanacak?" soruları merak edildi. İşte detaylar!
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, 30 Haziran 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.
Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak.
LGS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI ERİŞİME AÇILDI
LGS soruları ve cevapları 5 Haziran günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açıldı. İşte LGS Soru Kitapçıkları (Sayısal ve Sözel) ve cevap anahtarları
LGS SÖZEL SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ
LGS SAYISAL SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ