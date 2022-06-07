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    • Haberler
    • 07.06.2022 22:39
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    • 07.06.2022 22:39
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    LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? LGS 2022 tercih başvuruları ne zaman başlayacak? Liselerin taban - tavan puanları açıklandı mı?

    5 Haziran'da LGS'ye katılan milyonlarca öğrenci sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Aynı zamanda tercih ve yerleştirme işlemleri hakkında detaylar merak konusu oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından konuyla alakalı resmi bir açıklama gelip gelmediği meral ediliyor. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu ne zaman yayımlanacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

    5 Haziran Pazar günü tamamlanan LGS'nin ardından gözler sonuçlara ve tercihlerin yapılacağı tarihe çevrildi. MEB tarafından yapılacak son dakika açıklamaları sıkı takip edilmeye başlandı. Yapılacak olası açıklamayla "LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" ve "LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu ne zaman yayımlanacak?" soruları merak edildi. İşte detaylar!

    LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Sınav sonuçları, 30 Haziran 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

    Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak.

    LGS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI ERİŞİME AÇILDI

    LGS soruları ve cevapları 5 Haziran günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açıldı. İşte LGS Soru Kitapçıkları (Sayısal ve Sözel) ve cevap anahtarları

    LGS SÖZEL SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

    LGS SAYISAL SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

        SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

        a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

        b. Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,

        c. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

        ç. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,

        d. Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,

        e. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

        f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

        g. Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi'nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.
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        Haberler Haberler LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? LGS 2022 tercih başvuruları ne zaman başlayacak? Liselerin taban - tavan puanları açıklandı mı?
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