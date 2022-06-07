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    • Haberler
    • 07.06.2022 08:20
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    • 07.06.2022 08:20
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    KOMEK başvuru nasıl yapılır, şartları neler? 2022 KOMEK kayıt tarihleri! KOMEK YAZ OKULU KAYITLARI BAŞLADI MI?

    Konya Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesinde gerçekleşen KOMEK yaz okulları için kayıt başvuru tarihleri duyuruldu. Söz konusu kurslarda 7-14 yaş aralığındaki tüm öğrenciler eğitici ve eğlenceli bir tatil geçirme fırsatı buluyor. KOMEK kurslarına kayıt yaptırmak isteyenler başvuru detaylarını araştırmaya koyuldu. Peki KOMEK YAZ OKULU KAYITLARI BAŞLADI MI? KOMEK başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte 2022 KOMEK kayıt tarihleri ve diğer detaylar...

    KOMEK YAZ OKULU KAYITLARI BAŞLADI MI?

    KOMEK yaz okulu kayıt dönemi geldi. Okulların kapanmasına az bir süre kala yaz tatillerini en güzel şekilde değerlendirmek, kendisini geliştirmek isteyen çocuklar KOMEK yaz okuluna kayıt oluyor. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Genç KOMEK bünyesinde Konya genelinde gerçekleştireceği Yaz Okulu kayıtları için başvuru tarihleri açıklandı. Peki KOMEK YAZ OKULU KAYITLARI BAŞLADI MI? KOMEK başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

    KOMEK YAZ OKULU KAYITLARI BAŞLADI MI?

    KOMEK yaz okulu kayıtları başladı. 7-14 yaş aralığındaki tüm öğrencileri 6-19 Haziran tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

    2022 KOMEK YAZ OKULU BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Konya ve ilçeleirnde yaşayan çocuklar, yüz yüze eğitimlerden yararlanabilirken; Konya dışından katılmak isteyenlere ise online (çevrimiçi) eğitim fırsatı sunulmaktadır.

    İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa vs. gibi iller yanı sıra Dünyanın bir çok ülkesinden online eğitimlere katılım sağlanmaktadır.

    KOMEK YAZ OKULU NE ZAMAN?

    "Dinimiz ve Değerlerimiz", "Spor" ve "Sanat" başlıklarında eğitim verecek Genç KOMEK'e kayıt yaptıran öğrencilere 4 Temmuz-26 Ağustos tarihleri arasında 7 haftalık, günlük 4'er saatlik eğitimlerle haftada 20 saat ders verilecek. Yüz yüze eğitimlere katılan gençlere seçecekleri branşlarda eğitim materyalleri paket olarak verilercek.

    ÇOCUKLAR OYUN KAMPLARINDA DOYASIYA EĞLENECEK

    Sabah ve öğle olmak üzere iki grup şeklinde planlanan dersler kapsamında yüz yüze eğitimler merkez ve ilçelerdeki KOMEK ve ASEM binalarında işlenecek. Öğrencilerin Dutlukır ve Kent Ormanı'ndaki Genç KOMEK oyun kamplarında; halat çekme oyunu, survivor parkuru, bisiklet eğitim alanı, okçuluk eğitim alanı, bocce eğitim istasyonu, kazı alanı, sihirli labirent, çubuk yakalama oyunu, mantar toplama oyunu, kuyruk yakalama, ilk yardım etkinliği, kale oyunu, AFAD etkinliği, golf gibi keyifli oyunlarla unutulmaz anlar geçirmesi hedefleniyor.

    Öğrenciler ayrıca Taşkent ve Beyşehir ilçelerindeki kamp alanlarında da 2 gece 3 gündüz olacak şekilde yatılı kamplara katılacak. Yaş gruplarına göre hazırlanan yarışmalarda da dereceye girenlere ödüller verilecek.

    GENÇ KOMEK UZAKTAN EĞİTİM

    Pandemi döneminde uzaktan eğitimlerle evlere misafir olan Genç KOMEK Yaz Okulu'nda, uzaktan eğitimler bu yaz da devam edecek. Tamamı interaktif ve öğrenciyle etkileşimin hiç kesilmediği eğitimler birbirinden faydalı etkinliklerle çocuklarla buluşacak.

        KONYA DIŞINDAKİ ÖĞRENCİLERE MALZEMELERİ ÜCRETSİZ ULAŞTIRILACAK

        Elif-ba, Kur'an-ı Kerim, el sanatları, algoritma, sanat tasarım, bilgisayar kullanımı, drama, İngilizce, Japonca, Korece, Rusça, Fransızca, model uçak yapımı gibi birçok alanda eğitimler katılımcılarına çevrimiçi olarak sunulacak. Konya dışındaki diğer şehirlerinde ikamet eden öğrencilere eğitim paketleri adreslerine kargo yoluyla ücretsiz teslim edilecek.

        BAŞARILI ÖĞRENCİLERE SÜPRİZ HEDİYELER

        Yapılacak yarışmalarda devam durumu, puanlama kriteri gibi uygulamaların sonucunda başarı gösteren öğrenciler ödüllendirilecek. Çevrimiçi derslere katılanlar isterlerse çevrimdışı derslere de kayıt yaptırarak eğitimden faydalanabilecek.

        BALKANLAR'DA GENÇ KOMEK

        Bu yaz Balkanlarda da Genç KOMEK faaliyetleri, yüz yüze ve çevrimiçi olarak yürütülecek. Kur'an-ı Kerim, Değerler Eğitimi, Geleneksel Türk Sanatları ve spor branşlarında eğitimler verilecek; şehir içi gezileri ve yüzme faaliyetleri gerçekleştirilecek.

        ÇEVRİMDIŞI GENÇ KOMEK

        Genç KOMEK uzaktan eğitime yurt dışından katılacak yabancı öğrenciler için de planlamalar yaptı. Çevrimdışı yapılacak eğitim videoları yanı sıra; İngilizce, Boşnakça, Arapça ve Rusça dillerinde çevirilerle Genç KOMEK'ten faydalanmak isteyenlerin hizmetine sunulacak.

        Yüz yüze eğitimlerde Konya merkez ve ilçelerinden, çevrimiçi eğitimlerde tüm Türkiye'den, çevrimdışı eğitimlerde de tüm dünyadan kayıt yaptırılabilecek Genç KOMEK Yaz Okulu'na başvurular 6-19 Haziran 2022 tarihleri arasında www.konya.bel.tr ile www.komek.org.tr adresleri üzerinden olacak.
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        Haberler Haberler KOMEK başvuru nasıl yapılır, şartları neler? 2022 KOMEK kayıt tarihleri! KOMEK YAZ OKULU KAYITLARI BAŞLADI MI?
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