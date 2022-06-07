BİLSEM yaz okulu başvurusu ne zaman başlayacak? BİLSEM yaz okulu ne zaman açılacak, kaçıncı sınıflar gidebilecek? Öğretmen başvuru tarihi!

Kurslar 18 Temmuz'da başlayacak 14 Ağustos'ta sona erecek. Öğrencimizin başvurduğu BİLSEM'lerin bünyesindeki hangi atölye ya da derslerden varsa onlardan kurs açılacak. Kurs için 10 öğrencinin başvuru yapması gerekiyor.