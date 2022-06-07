Bekçi olabilmek için öncelikle bekçi olma koşullarının yerine getirilmesi gereklidir. Bekçi olma şartlarının yerine getirilmesinden sonra, devletin dönemsel olarak açtığı bekçi kontenjanlar için başvuru yapılır. Yapılan başvurular sonrasında, kişiler şartlara uygun olarak sıralanır ve göreve başlayıp başlayamayacakları durumları sonuçlanır.
Bekçi Olma Başvurusu Nasıl Yapılır?
Bekçi olabilmek için yapılacak olan başvurular, güncel olarak e-devlet sistemi üzerinden yapılabilir. Bekçilik mesleğini icra etmek isteyen kişiler, Polis Akademisinin e-devlet sayfasına girerek ön başvuru işlemini tamamlayabilirler.
Bekçi Olma Şartları Nelerdir?
Güncel bekçi olma koşulları, Polis Akademisi tarafından şöyle sıralanmıştır:
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
• En az lise veya dengi okul mezunu olmak
• En az 1.67 cm boyunda olmak
• Vücut kitle indeksinin 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) aralığında olması
• Askerlik görevinin tamamlanmış olması
• Memur olmaya engel bir durumda olmamak
• Silah taşıma engelinin bulunmaması
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kamu haklarından mahrum bırakılma cezası almamak
• Türk toplum anlayışına göre kötü şöhretli olarak tanınmamak
• Sağlık durumu için Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilmekte olan tüm koşulları taşımak
• Alkol ya da uyuşturucu tedavisi görmüş ya da görüyor olmamak
• Bekçi adayının kendisinin ve eğer evli ise eşinin geçmişte isminin fuhuş suçu ile ilgili bir yere karışmamıi olması
• Bekçi adayının kendisinin ve eğer evli ise eşinin kumar, uyuşturucu ve diğer uyarıcı madde listesi içinde yer alan herhangi bir durum dolayısıyla adına soruşturma açılmamış olması
• Fuhuş, madde ya da farklı konulardan birinden dolayı ceza almamak ve hüküm giymemek
• Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik ya da inancı kötüye kullanmak durumlarından dolayı hapis cezası almamış ve yatmamış olmak