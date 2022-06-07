ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta 2022? Lise bütünleme sınavı ne zaman? ATA AÖF CC CB geçer mi?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) bütünleme sınavı tarihler merakla araştırılıyor. Konu hakkında merak edilen sorular üniversite tarafından cevaplandı. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? 2022 ATA AÖF bütünleme sınavı online mı yüz yüze mi? İşte detaylar...
ATA AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
ATA AÖF sınav sonuçları, 7 Haziran Salı günü kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"2021-2022 Bahar Yarıyılı Final (Yarıyıl Sonu) Sınavı Sonuçları Açıklandı Değerli Öğrencilerimiz, Yarıyıl Sonu (Final) Sınav sonuçlarına http://obs.atauni.edu.tr adresinden veya AtaMeta uygulamamızın "Sınav İşlemleri" katından ulaşabilirsiniz."
İTİRAZLAR 10 HAZİRAN'A KADAR DEVAM EDECEK
Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrenciler Öğrenim Yönetim Sistemi'nde (LMS) yer alan "Sonuç İtirazı" butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını Cuma (10 Haziran 2022) günü saat 17.00'a kadar iletebilecek.