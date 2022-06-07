ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta 2022? Lise bütünleme sınavı ne zaman? ATA AÖF CC CB geçer mi?

Aynı zamanda sınav merkezi tercihleri AtaMeta uygulamamızın "Sınav İşlemleri" katından da yapılmaktadır. Sınava ilişkin destek talepleri Öğrenci Bilgi Sisteminde (OBS) "Öğrenim" menüsü altında yer alan "Sınav Destek Talep" başlığından yapılmaktadır. Not: Sınavda herhangi bir sorun yaşamamak için sınavla ilgili talep kısmını eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurunuz.