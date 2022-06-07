Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 07.06.2022 17:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.06.2022 17:51
    ABONE OL

    ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta 2022? Lise bütünleme sınavı ne zaman? ATA AÖF CC CB geçer mi?

    ATA AÖF bütünleme sınavlarının ne zaman yapılacağı binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere dersleri kalan öğrenciler 2021-2023 bahar dönemi bütünleme sınavlarına katılacak. Bu doğrultuda da üniversite tarafından resmi bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? 2022 ATA AÖF bütünleme sınavı online mı yüz yüze mi? Lise bütünleme sınavı ne zaman? ATA AÖF CC CB geçer mi? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta 2022?

    Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) bütünleme sınavı tarihler merakla araştırılıyor. Konu hakkında merak edilen sorular üniversite tarafından cevaplandı. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? 2022 ATA AÖF bütünleme sınavı online mı yüz yüze mi? İşte detaylar...

    ATA AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

    ATA AÖF sınav sonuçları, 7 Haziran Salı günü kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    "2021-2022 Bahar Yarıyılı Final (Yarıyıl Sonu) Sınavı Sonuçları Açıklandı Değerli Öğrencilerimiz, Yarıyıl Sonu (Final) Sınav sonuçlarına http://obs.atauni.edu.tr adresinden veya AtaMeta uygulamamızın "Sınav İşlemleri" katından ulaşabilirsiniz."

    İTİRAZLAR 10 HAZİRAN'A KADAR DEVAM EDECEK

    Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrenciler Öğrenim Yönetim Sistemi'nde (LMS) yer alan "Sonuç İtirazı" butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını Cuma (10 Haziran 2022) günü saat 17.00'a kadar iletebilecek.

        BÜTÜNLEME SINAVI İÇİN SINAV MERKEZİ TERCİHİ İÇİN BUGÜN SON GÜN

        Değerli Öğrencilerimiz, 02-03 Temmuz 2022 tarihlerinde yapılacak olan Bütünleme Sınavı için Sınav Merkezi Tercihleri sistemi açılmıştır. Mevcut sınav merkezini değiştirmek isteyen öğrencilerimiz, Sınav Merkezi tercihlerini 07 Haziran 2022 Salı günü saat 23.59'a kadar yapabilirler. Aksi takdirde sistemdeki mevcut sınav merkezi tercihi geçerli olacaktır. Bütünleme sınavı ülkemizde 81 ilde ve Azerbaycan Bakü'de yapılacaktır. https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden sınav merkezi tercihi yapılmakta ve sınav destek talepleri oluşturulmaktadır.

        Aynı zamanda sınav merkezi tercihleri AtaMeta uygulamamızın "Sınav İşlemleri" katından da yapılmaktadır. Sınava ilişkin destek talepleri Öğrenci Bilgi Sisteminde (OBS) "Öğrenim" menüsü altında yer alan "Sınav Destek Talep" başlığından yapılmaktadır. Not: Sınavda herhangi bir sorun yaşamamak için sınavla ilgili talep kısmını eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurunuz.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Etnospor
        Haberler Haberler ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta 2022? Lise bütünleme sınavı ne zaman? ATA AÖF CC CB geçer mi?
            SON DAKİKA