2022 kadın sığınma evi şartları nelerdir? Kadın sığınma evinde para veriliyor mu? Kadın sığınma evlerinin kuralları nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Özellikle şiddet gören kadınlara kapısını açan kadın sığınma evlerine ilişkin bir çok bilgi merak konusu oluyor ve gün içerisinde merak edilerek araştırılanlar arasında yer alıyor.
Kadın sığınma evlerinde kalabilmek için belirlenmiş olan koşullar, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:
• 18 yaşını doldurmuş olmak
• Başvuru yapmış olan kişinin eşinden psikolojik ya da fiziksel olarak şiddet görüyor olması
Kadın sığınma evinde kalabilmek için kadınların farklı bir koşulu yerine getirmelerine gerek yoktur. Eşinden şiddet gören ve talepte bulunan her kadın, sığınma evlerine girebilir.
Kadın Sığınma Evinde Para Veriliyor Mu?
Sığınma evlerinde kalan kadınlar, devlet tarafından maddi bir destek görmezler. Ancak sığınma evinde kalan kadınlara çalışma imkanları sunulur. Bu çalışma imkanları sayesinde de kadınlar para kazanabilirler.
Kadın Sığınma Evi Telefon Kuralları Nelerdir?
Sığınma evlerinde telefon kullanımı yasaktır. Herhangi bir şekilde burada telefon kullanılmasına yönetmelik gereğince izin verilmez.
Kadın Sığınma Evlerinin Kuralları Nelerdir?
Kadın sığınma evlerine konmuş olan kurallar, şöyle sıralanmıştır:
• Kadın sığınma evlerinde düzenin sağlanabilmesi için kurumda kalan kadınların kendisine verilen temizlik, mutfak ve diğer işleri yerine getirmesi gerekir.
• Kadın sığınma evlerine ziyaretçi kabul edilemez.
• Yetkililer izin vermedikleri sürece sığınma evinden çıkılması yasaktır.
• Kadın sığınma evlerinde kalan kişilerin evlerde ve evden izinli olarak çıktıkları zamanlarda alkol ve uyuşturucu gibi kendilerine zarar verecek maddeleri kullanmaları yasaktır.
• Sığınma evlerinde kalan kadınlar eğer evlerin düzenini bozmaya çalışırlarsa sığınma evlerinde kalma haklarını kaybederler.
• Kadın sığınma evlerine misafir kabul edilemez.
• Kadın sığınma evinde kalınabilmesi için ekonomik, fiziksel ya da psikolojik olarak şiddet görülmesi gereklidir. Kadınların eğer çocukları varsa, evlere çocuklarını da getirmelerine müsaade vardır.
• Kadın sığınma evlerinde cep telefonu kullanmak yasaktır.