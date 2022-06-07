Güncel olarak işsizlik ödeneği alabilmenin koşulları şöyle sıralanmıştır:

• Kendi isteği dışında ve herhangi bir kusuru olmadan işten ayrılmak zorunda kalmak

• Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak

• Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak

• Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda işsizlik ödeneği için başvuru yapmak

İşsizlik Maaşı Kaç Ay Alınır?

İşsizlik ödeneğinin alınabileceği süre, kişilerin sigortalı olarak çalıştıkları sürelere göre değişiklik gösterir. Güncel olarak işsizlik maaşının alınabilecek olduğu süreler şöyle sıralanmıştır:

• Son 3 yılda adına en az 600 gün prim ödenene işsizlere 6 ay

• Son 3 yılda adına en az 900 gün prim ödenen işsizlere 8 ay

• Son 3 yılda adına en az 1080 gün prim ödenen işsizlere 10 ay