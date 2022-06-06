Noter nasıl olunur? Noter olma başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Noterler ne kadar kazanıyor?

👉Noter Nasıl Olunur? Başvurusu, Şartları
Noter olabilmek için kişilerin öncelikle Avukat olmaları gereklidir. Kişiler, 4 yıllık hukuk fakültesi eğitimlerini aldıktan sonra stajlarını bitirerek Avukat unvanını alırlar. Daha sonra ise T.C. Adalet Bakanlığına Noter olma başvurusu yaparlar. Noterlik başvuruları onaylandıktan sonra avukatlara noterlik belgesi verilir. Kişiler bu belge ile noterlik stajlarını tamamlamalarından sonra resmi olarak noter olma haklarını kazanırlar.
👉Noter Olma Başvurusu Nasıl Yapılır?
Noterlik başvuruları, Adalet Bakanlığı tarafından dönemsel olarak açılan personel alımı sayfası üzerinden gerekli adımların takip edilmesi ile yapılır. Başvurunun açılış tarihlerinde Adalet Bakanlığına başvuru yapılır. Eğer bakanlık, yapılmış olan noterlik başvurusunu uygun görürse noter olma onayı verilir ve gerekli olan diğer işlemler başlatılır.
👉Noter Olma Şartları Nelerdir?
Noter olma koşulları, güncel olarak şöyle belirlenmiştir:
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlı olmak
• 23 ile 50 yaş aralığında olmak (23 yaşını doldurmadan ve 50 yaşının geçtikten sonra noterlik başvurusu yapılamaz.)
• Hukuk Fakültesi mezunu olmak
• Akıl sağlığının yerinde olması ve akıl sağlığının yerinde olduğunu kanıtlamak
• Noterlik başvurusu yapılırken, noter stajyerliği dışında resmi olarak bir işte çalışılmaması
• Geçmişte kamu kurum ve kuruluşları tarafından kısıtlanmamış olmak
• En az 4 yıl boyunca hakim, savcı, avukat ya da akademisyen olarak görev yapmak
• Hakim, savcı, avukat ya da akademisyenken meslekten men edilmemek
• Noter başvurusu yapmış kişilerin haklarında acizlik karanının çıkmamış olması
• Noterlik mesleği dahilinde etik olmayan davranışlardan uzak durmak
• Noterlik başvurusunda bulunacak erkek adaylar için askerlik görevlerini tamamlamış veya askerlikten muaf olmaları
👉Noterler Ne Kadar Kazanıyor?
Noterlerin aldıkları maaşlar, sınıflarına göre değişir. 1. Sınıf olan noterlerin aylık maaşları, aylara göre değişiklik gösterir ancak ortalama 90.000 TL'dir. Noterlerin sınıfları düştükçe de aldıkları aylık maaşlar düşer. Ayrıca, yanında çalışanları bulunan noterler, çalışanlarına da aylık olarak kazandıkları bu ücretten maaş verirler. Kişiler noter olduktan sonra, mesleklerini icra ederken tecrübe yıllarında arttıkça sınıf olarak yükselebilirler.
👉Noterlik Başvurusu İçin Hangi Belgeler Talep Edilir?
Noter olma başvurusu sırasında Adalet Bakanlığı tarafından talep edilen evraklar şunlardır:
• Nüfus cüzdanı fotokopisi
• Sabıka kaydı
• 4 adet vesikalık fotoğraf
• Hukuk Fakültesi diploması veya çıkış belgesinin bir sureti (ilgili fakülte veya noter onaylı olması gerekir.) Eğer yurt dışında bir okulda fakülteden mezun olunmuşsa YÖK tarafından düzenlenmiş denklik belgesi gereklidir.
• Sağlık raporu (Noterlik görevini devamlı ve gereği gibi yapmaya fiziki ya da ruhsal olarak herhangi bir engeli olmadığına dair olması gereklidir.)
• Avukat olmuş kişilerin kayıtlı bulundukları barodan almaları gereken daha önce hakkında herhangi bir disiplin takibatı bulunmadığına dair belge
• Noterlik başvurusu yapacak olan kişi eğer avukatlık dışında farklı bir mesleği icra ediyorsa çalışmakta olduğu yerden alması gereken sicil özeti, hizmet belgesi ve üzerinde herhangi bir soruşturma olup olmadığını gösteren belge
• Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği (Avukatlık yapılmış olan barodan alınabilir ya da ruhsatname noter üzerinden onaylatılabilir.)
• Beyanname ( Noter olmak isteyen kişilerin 1512 sayılı Noterlik Kanununun 7'nci maddesinin 6,7,8,9,10 ve 11. bentlerindeki yasakların kendisinde bulunmadığını gösterir nitelikte olması ve ıslak olarak imzalanması gereklidir.)
• İkamet adresi, telefon numarası elektronik posta adresi bilgilerini içeren bir dilekçe (Noterlik belgesi verilmesi isteğini kapsayan ve Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne hitaben yazılmış olması ve imzalanması gereklidir.)