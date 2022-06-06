LGS 2022 SAYISAL SORU VE CEVAPLARI! LGS MEB sayısal Matematik - Fen Bilgisi soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

LGS 2022 SAYISAL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI! 5 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan Liseye Geçiş Sistemi sınavı kısaca LGS'nin birinci sözel oturumunda Türkçe, İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve İngilizce dersinden sorular yer alacak. İkinci sayısal oturumda ise Matematik ve Fen Bilgisi soruları olacak. Peki LGS MEB sayısal Matematik - Fen Bilgisi soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı? LGS sınav soruları ne cevapları zaman açıklanacak?
LGS SORULARI VE CEVAPLARI 2022 YAYIMLANDI MI?
LGS'nin 1. oturumunda sözel derslerden (Türkçe, İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve İngilizce) sorular, 2. oturumda ise sayısal derslerden (Matematik ve Fen Bilgisi) sorular yer aldı.
Sınavın ardından LGS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı MEB tarafından yayımlandı.
SÖZEL BÖLÜM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ
SAYISAL BÖLÜM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ
LGS BARAJ PUANI KAÇ?
İyi bir liseye yerleşmek için LGS'den en az 450 puan alınması gerekirken yüzde 2'lik dilime girilmesi gerekiyor. Buna karşın, yüzde 7'lik dilimlere kadar da tercih edilen liseler bulunmaktadır.
2005 yılında Bakanlık, değişiklikler çerçevesinde LGS'ye ilk kez baraj uygulamasını koymuştu. Buna göre, LGS'yi kazanmak için 100-500 aralığına çekilen OKS-TM ve OKS-MF puan türlerinin en az birinden 160 puan almış olmak gerekiyordu.