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    • Haberler
    • 06.06.2022 17:01
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    • 06.06.2022 17:01
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    Kabine Toplantısı saat kaçta bitecek? 6 Haziran 2022 Son dakika Erdoğan'dan açıklama! Kabine Toplantısı CANLI Kararları: 3600 ek gösterge....

    Başkan Erdoğan'ın bir önceki gün 3600 ek gösterge ile ilgili detayları Kabine Toplantısından sonra açıklayacağını duyurmasının ardından gözler 6 Haziran 2022 Kabine Toplantısına çevrildi. Vatandaşlar toplantıdan çıkacak kararları ve Erdoğan'ın son dakika açıklamalarını merakla bekliyor. Peki 6 Haziran 2022 Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor? İşte Kabine Toplantısı CANLI Kararları...

    Kabine Toplantısı saat kaçta bitecek?

    3600 ek gösterge müjdesi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 Haziran 2022 tarihinde milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı. Erdoğan Kabine Toplantısını işaret ederek "Sadece 4 meslek grubu değil tüm memur ve emeklileri kapsayan formülü Kabine sonrası açıklayacağım" dedi. Gözler bugünkü toplantıda! Peki 6 Haziran 2022 Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Son dakika Erdoğan'dan açıklama geldi mi? Kabine Toplantısı CANLI Kararları haberimizde!

    KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

    Kabine Toplantısı 6 Haziran 2022 Pazartesi günü saat 14:00'te başlayacak. Kabine toplantıları genellikle 3,5 - 4 saat sürmektedir. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunacak.

    ERDOĞAN'DAN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Bilindiği gibi uzunca bir süredir çalışan ve emekli memurlarımızla ilgili 3600 ek gösterge diye bilinen bir hazırlık yürütüyoruz. Nihayet bu çalışmayı tamamladık ve Meclisimizin takdirine sunma safhasına getirdik. Yarınki Kabine toplantımızın ardından yapacağımız Millete Sesleniş konuşmamızda bu hazırlığı detayları ile anlatacağım. Bugün burada sadece daha önce söz verdiğimiz 4 meslek grubunu değil 5 milyonu aşkın memurumuzun ve emeklilerin tamamını ilgilendiren bir formülle bu meseleyi çözdüğümüzün müjdesini paylaşmakla yetinmek istiyorum.' dedi.

    KABİNE TOPLANTISI CANLI KARARLARI!

    2 haftalık aradan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek. Beştepe'de gerçekleştirilecek toplantıda 3 önemli konunun görüşülmesi bekleniyor.

    Toplantının ana gündem maddesi 3600 ek göstergeye ilişkin yapılan çalışmalar olacak. Ek göstergeyle ilgili hazırlanan düzenleme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulmuş ve Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından 3600 ek göstergeyle ilgili yapılan çalışmaların detaylarını açıklayacağını duyurmuştu. Bu nedenle, milyonlarca memur ve memur emeklisi toplantıdan çıkacak karara gözlerini çevirdi.

    FAHİŞ KİRA ARTIŞLARI

    Toplantıda son günlerde görülen fahiş kira artışları konusunun masaya yatırılması bekleniyor. Hükümet, fahiş kira artışlarını Hollanda benzeri bir modelle frenlemeyi hedefliyor. Kiracı ve mal sahibini üzmeyecek bir çalışma yürütülürken "sabit oran" formülü üzerinde duruluyor.

    Bu konu ile ilgili çalışmalar yürüten, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yapılan çalışmaların sonucunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak.

        SURİYE'YE OPERASYONA AZ KALDI

        Kabinenin önemli gündem maddeleri arasında Suriye'ye yapılmasını planlanan operasyon da yer alıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olası saldırılara karşı görev yaptığı Suriye'nin Azez, Afrin, Cerablus ve El Bab kentlerine son yıllarda terör örgütü işgalindeki Tel Rıfat ve Münbiç bölgesinden saldırılar düzenleniyor.

        Tel Rıfat ve Münbiç'te tüm uyarılara rağmen saldırıların sürmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kentlerin de sınır ötesi harekatlar ile teröristlerden arındırılacağını açıkladı. Toplantıda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın operasyona ilişkin hazırlıkları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktarması bekleniyor.

        SON YAPILAN KABİNE TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mayıs ayında yapılan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki müjdeyi peş peşe duyurarak, "Yoklama kaçağı gençlerimize bedelli yolunu açıyoruz. Açık cezaevlerindeki hükümlülerin ise Covid-19 izinlerini, 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıyoruz" dedi. Öte yandan Erdoğan, Milli Uzay Programı kapsamında bir Türk vatandaşının uzay istasyonuna gönderilmesi sürecinin başladığını açıkladı.

        "HAYAT PAHALILIĞININ İNSANLAR ÜZERİNDEKİ YÜKÜ AZALTMASINI SÜRDÜRECEĞİZ"

        Küresel güvenlik ve ekonomi krizine bu gözle baktığımız için geçici sorunlar karışında paniğe kapılmıyoruz. Hedeflerimize daha hızlı yol almayı tercih ediyoruz. Bu arada 85 milyon vatandaşımızın her biri için konjönktürün getirdiği sıkıntıları karşılamak için geri adımda durmuyoruz. Asgari ücret artışı, memur ve emekli maaşlarına yapılan yüksek zamlar, destek ve sübvansiyon gibi paketler, bu yaklaşımımızın karşılığıdır. Önümüzdeki aylarda bu doğrultuda yeni adımlar atarak, hayat pahalılığının insanlar üzerindeki yükü azaltmasını sürdüreceğiz. Geçmişte ülkemizi vesayet güçleri, darbecilerle istedikleri gibi yönlendirenler, kendi içlerindeki çürümeye bakmadan hala ülkemizi yönlendirmeyi düşünüyor. Bu konuda sergilenen tavırlar, karşımızdakilerin hak, özgürlük ve ekonominin karşısındaki hususlarından değil çıkarlarının endişelerinden kaynaklanıyor.
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        Haberler Haberler Kabine Toplantısı saat kaçta bitecek? 6 Haziran 2022 Son dakika Erdoğan'dan açıklama! Kabine Toplantısı CANLI Kararları: 3600 ek gösterge....
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