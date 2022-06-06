6 Haziran 2022 Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Son dakika Erdoğan'dan açıklama! Kabine Toplantısı CANLI Kararları: 3600 ek gösterge....

3600 ek gösterge müjdesi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 Haziran 2022 tarihinde milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı. Erdoğan Kabine Toplantısını işaret ederek "Sadece 4 meslek grubu değil tüm memur ve emeklileri kapsayan formülü Kabine sonrası açıklayacağım" dedi. Gözler bugünkü toplantıda! Peki 6 Haziran 2022 Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Son dakika Erdoğan'dan açıklama geldi mi? Kabine Toplantısı CANLI Kararları haberimizde!
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Kabine Toplantısı 6 Haziran 2022 Pazartesi günü saat 14:00'te başlayacak.
ERDOĞAN'DAN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Bilindiği gibi uzunca bir süredir çalışan ve emekli memurlarımızla ilgili 3600 ek gösterge diye bilinen bir hazırlık yürütüyoruz. Nihayet bu çalışmayı tamamladık ve Meclisimizin takdirine sunma safhasına getirdik. Yarınki Kabine toplantımızın ardından yapacağımız Millete Sesleniş konuşmamızda bu hazırlığı detayları ile anlatacağım. Bugün burada sadece daha önce söz verdiğimiz 4 meslek grubunu değil 5 milyonu aşkın memurumuzun ve emeklilerin tamamını ilgilendiren bir formülle bu meseleyi çözdüğümüzün müjdesini paylaşmakla yetinmek istiyorum.' dedi.
KABİNE TOPLANTISI CANLI KARARLARI!
2 haftalık aradan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek. Beştepe'de gerçekleştirilecek toplantıda 3 önemli konunun görüşülmesi bekleniyor.
Toplantının ana gündem maddesi 3600 ek göstergeye ilişkin yapılan çalışmalar olacak. Ek göstergeyle ilgili hazırlanan düzenleme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulmuş ve Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından 3600 ek göstergeyle ilgili yapılan çalışmaların detaylarını açıklayacağını duyurmuştu. Bu nedenle, milyonlarca memur ve memur emeklisi toplantıdan çıkacak karara gözlerini çevirdi.
FAHİŞ KİRA ARTIŞLARI
Toplantıda son günlerde görülen fahiş kira artışları konusunun masaya yatırılması bekleniyor. Hükümet, fahiş kira artışlarını Hollanda benzeri bir modelle frenlemeyi hedefliyor. Kiracı ve mal sahibini üzmeyecek bir çalışma yürütülürken "sabit oran" formülü üzerinde duruluyor.
Bu konu ile ilgili çalışmalar yürüten, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yapılan çalışmaların sonucunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak.