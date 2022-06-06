Apple 2022 yeni, güncel fiyat listesi araştırılıyor. Apple marka telefon ve bilgisayar almak isteyenlere kötü haber az önce geldi. Peki, 6 Haziran 2022 Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone 13, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12 kaç TL oldu? Yeni zamlı Apple Türkiye fiyat listesi!
6 Haziran 2022 Apple ürünlerine zam mı geldi?
Tüm Apple ürünlerine zam geldiği iddia edildi. Haber kaynaklarına göre yeni fiyatlara yer verdik. Apple tarafından resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor...
iPhone 13 mini - 20.999 TL
iPhone 13 - 22.499 TL
iPhone 13 Pro - 29.999 TL
iPhone 13 Pro Max - 32.999 TL
13" MacBook Air (M1) - 20.999 TL
14" MacBook Pro (M1 Pro) - 41.999 TL
Apple dünyanın merakla takip ettiği lansmanını gerçekleştirdi. IOS 16'yı dünya kamuoyuyla paylaşan şirket, geliştirilen bir yazılımla gönderilen mesajlarda düzenleme yapmanın mümkün kılınacağını duyurdu.