OBP nasıl hesaplanır? LGS OBP puanı hesaplama nasıl yapılır? 5. 6. 7. 8. Sınıf Okul Başarı Puanı LGS puanına dahil edilecek mi?

LGS sınav soru ve cevap anahtarı öğrencilerin erişimine açıldı. Soru ve cevap anahtarını öğrenen öğrenciler tercihler ve puan hesaplama için öğrenmek istiyor. Bu bağlamda, öğrenciler tarafından en merak edilen konu 'OBP hesaplama nasıl yapılır?' sorusu oldu. Peki, OBP puanı ile alan liseler hangileri? 5. 6. 7. 8. yıl sonu notu hesaplama nasıl yapılır? LGS okul ortalama hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar!
LGS KATSAYI VE YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA 2022
LGS'de Sözel'de Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil; Sayısal 'da da Matematik ve Fen Bilimleri olmak üzere 6 test var.
LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
LGS'ye katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacak.
a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.
d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.