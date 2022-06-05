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    • Haberler
    • 05.06.2022 10:20
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    • 05.06.2022 10:20
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    LGS 2022 SAYISAL SORU VE CEVAPLARI! LGS MEB sayısal Matematik - Fen Bilgisi soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

    LGS'nin 1. oturumu 5 Haziran saat 09:30'da, 2. oturumu ise 11:30'da başlayacak. Toplam 2. oturumda oluşan Liseye Geçiş Sistemi sınavına katılan binlerce aday şimdi soru kitapçığı ve cevap anahtarına ulaşmak istiyor. Peki LGS MEB sayısal Matematik - Fen Bilgisi soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? İşte LGS 2022 SAYISAL SORULARI VE CEVAPLARI...

    LGS 2022 SAYISAL SORU VE CEVAPLARI!

    LGS 2022 SAYISAL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI! 5 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan Liseye Geçiş Sistemi sınavı kısaca LGS'nin birinci sözel oturumunda Türkçe, İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve İngilizce dersinden sorular yer alacak. İkinci sayısal oturumda ise Matematik ve Fen Bilgisi soruları olacak. Peki LGS MEB sayısal Matematik - Fen Bilgisi soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı? LGS sınav soruları ne cevapları zaman açıklanacak?

    LGS SORULARI VE CEVAPLARI 2022 YAYIMLANDI MI?

    LGS'nin 1. oturumunda sözel derslerden (Türkçe, İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve İngilizce) sorular yer alacak. 2. oturumda ise sayısal derslerden (Matematik ve Fen Bilgisi) soruları olacak.

    Sınavın ardından LGS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı haberimizde yer alacak. BEKLEMEDE KALINIZ...

    LGS BARAJ PUANI KAÇ?

    İyi bir liseye yerleşmek için LGS'den en az 450 puan alınması gerekirken yüzde 2'lik dilime girilmesi gerekiyor. Buna karşın, yüzde 7'lik dilimlere kadar da tercih edilen liseler bulunmaktadır.

    2005 yılında Bakanlık, değişiklikler çerçevesinde LGS'ye ilk kez baraj uygulamasını koymuştu. Buna göre, LGS'yi kazanmak için 100-500 aralığına çekilen OKS-TM ve OKS-MF puan türlerinin en az birinden 160 puan almış olmak gerekiyordu.

        LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

        Bakanlık Covid-19 salgını sürecinde başlatılan uygulamada olduğu gibi bu yıl da 8. sınıfta okuyan 1 milyon 236 bin öğrencinin LGS başvurusunu merkezi olarak düzenledi. İsteyenler öğrenciler, sınava girecek. Sınava girmeyen öğrenciler de yerel yerleştirme ile liselere yerleştirilecek.Merkezî Sınav sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

        Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.
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