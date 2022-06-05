1,5 milyon öğrencinin lise eğitimlerini belirleyecek merkezi sınav LGS ile birlikte pek çok kişi sınavlı ve sınavsız geçişin avantajlarını merak ediyor. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak tercih süreci sonrasında liselere yerleştirmeler tamamlanacak. Peki, 2022 LGS'ye girmek zorunlu mu, sınavsız geçiş var mı? LGS'ye girmezsek ne olur, liseye gidebilir miyim? Bu sene LGS'ye kaç kişi girecek? İşte merak edilenler!
LGS'YE GİRMEK ZORUNLU MU?
LGS'ye girmek zorunlu değildir. LGS, TEOG sınavının yerine geçmiştir. Liseye Geçiş Sistemi, PISA ve TIMSS soruları esas alınarak beceri temelli mantık muhakeme yeteneğini ölçen bir sınavdır. Öğrenciler sınavdan aldıkları puan ile; Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi türündeki liselere yerleştirme hakkı elde ederler. Sınavda belirli başarı eşiğine ulaşamayan öğrenciler adrese dayalı okul tercihinde bulunabilir ve merkezi sınavla öğrenci almayan okullarda okumayı tercih edebilir.
LİSEYE GEÇİS SINAVI
Bu sisteme göre altı temel ders için -Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil (İngilizce) ve Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi- 8. sınıfın sonunda tek günde iki oturum hâlinde bir sınav yapılır.
LGS, 8. sınıf öğretim programları esas alınarak hazırlanmaktadır. Sabah oturumunda uygulanan sözel bölümde 50, öğlen uygulanan sayısal bölümde 40 olmak üzere sınavda toplam 90 soru bulunmaktadır.