2022 HİBE DESTEĞİ ŞARTLARI NELERDİR?
Hibe desteği almanın koşulları, güncel olarak 2022 yılı için şöyle sıralanmıştır:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
18 yaşından büyük, 41 yaşından küçük olmak
Okur-yazar olmak (Hibe desteği alabilmek için lise veya üniversite diploması alınması zorunlu değildir ancak kişilerin okur yazar olduklarını ispat etmeleri gereklidir.)
Hibe desteği başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren ücretli olarak çalışmamak
Hibe desteği başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren örgün eğitimine devam etmemek (öğrenci olmamak)
Hibe desteği başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren vergi yükümlülüğüne sahip olmamak (KDV, gerçek ve basit usul vergileri dahil)
Daha önce aynı proje konusunda farklı hibe programlarından yararlanmamış olmak
2022 Hibe Destekleri Nelerdir?
Güncel olarak verilen hibe destekleri, 2022 yılı için şöyle sıralanmıştır:
GES (Güneş enerjisi) ve RES (Rüzgâr enerjisi) Yatırım Teşvikleri
Turizm Teşvikleri
Sanayi Yatırımları Teşvikleri
Kırsal Kalkınma Hibeleri
2021-2025 Kırsal Kalkınma Hibeleri Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları
2021-2025 Kırsal Kalkınma Hibeleri Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar
2020-2022 Hayvancılık Yatırımları
Teşvik Belgeli Yatırımlara Merkez Bankası Kredi Desteği
Geri Dönüşüm Tesisi Yatırım Teşvikleri
Eğitim Sektörü Yatırım Teşvikleri
Seracılık Yatırım Teşvikleri
Madencilik Yatırım Teşvikleri
Medikal Ürünler ve Tıbbi Cihazlar için Yatırım Teşvikleri
Eczacılık ve ilaç Ürünleri Yatırım Teşvikleri
Sağlık Turizmi Teşvikleri
Verilen bu hibe desteklerine ek olarak illere özel olarak da verilen hibeler mevcuttur. Bu hibeler yalnızca 2022 yılı için verilmez. Ancak her ile de hibe desteği sunulmaz. Bu desteklerden yararlanamayanlar, eğer belirlenmiş olan illerde ikamet ediyorlarsa illere özel olarak sunulmuş olan hibelerden de yararlanabilirler.
2022 KOSGEB Destekleri Nelerdir?
KOSGEB tarafından girişimcilere sunulan güncel destekler, şöyle sıralanmıştır:
Girişimcilik Destekleri
Geleneksel Girişimci Destek Programı
İleri Girişimci Destek Programı
İş Planı Ödülü Destek Programı
Girişimcilik
Girişimcilik Eğitimi