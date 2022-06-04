Lise mezunu polis olma şartları nelerdir? Lise mezunu kadın polis alımları başladı mı? Polislik aşamaları nelerdir?

👉Kapalı Bayan Polis Olma Şartları Nelerdir?

Başı kapalı polis olmak isteyen kişilerin belirlenmiş olan polis olma şartlarından ekstra şartlar taşımalarına gerek yoktur. Kadın polis adayları, eğer gerekli fiziki ve diğer şartları taşıyorlarsa baş örtülü olmaları kendilerine herhangi bir engel teşkil etmez.

👉Lise Mezunu Polis Olma Şartları Nelerdir?

👉Lise mezunlarının polis olabilmek için yerine getirmeleri gereken koşullar, şöyle sıralanmıştır:

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

• Lise ve dengi okullardan resmi olarak mezunu olmuş olmak

• Yükseköğretime Giriş Sınavı için talep edilen puanı almış olmak (Erkek ve kadın polis olmak isteyen kişiler için bu puan, güncel olarak TYT sınav türünde 250,00 puanın alınmış olması gereklidir.)

• 18 yaşını doldurmuş olmak

• Sağlık yönetmeliği şartlarını taşımak

• Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak

• Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak

• Sağlık Yönetmeliği sebepleri hariç tutulmak üzere, herhangi bir sebep dolayısıyla polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

• Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu olarak ayrılmak

• Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engelin bulunmaması

• Eğitim yılının itibari ile herhangi bir siyasi parti ile ilişkisinin bulunmaması

• Kasten işlenmiş bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak

• Devlete karşı bir suç işlememiş olmak