LGS'yi kazanma duası! En etkili SINAV DUASI kısa Arapça-Türkçe oku! LGS başarı duası nedir? LGS'ye girerken okunması gereken dualar...

EN ETKİLİ SINAV DUASI KISA ARAPÇA-TÜRKÇE OKU! Sınavlara katılmak içi gün sayan milyonlarca LGS ve YKS adayı bulunuyor. Bu yıl Haziran ayında iki önemli sınav var. Biri liseye geçiş sınavı diğeri ise üniversiteye giriş sınavı. İlk sırada LGS bulunuyor. Ortaokul mezunu adaylar 5 Haziran Pazar günü LGS sınavına katılacak. MEB tarafından başvurular otomatik alınmıştı. Adaylar sınav günü e-Okul üzerinden sınava girecekleri salonu ve sırayı öğrenip belirtilen saatte sınava girecekleri okulda olacaklar. Peki LGS başarı duası nedir? LGS'yi kazanma duası var mı? İşte LGS'ye girerken okunması gereken dualar...
LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
LGS 2022 sınavı 5 Haziran Pazar günü yapılacak. Birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacak. Merkezi sınavın sonuçları 30 Haziran'da https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.
SINAVLARDAN ÖNCE OKUNACAK DUALAR
Sınav günü 70 kere Salat-ı Nariye duası okunur.
''Ya men leccemel mütekebbirine b licami azametihi selliim sellim ya Hafız'' okunmalıdır. Sınavlara girmeden önce, "Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." (isra suresi;80) okunmalıdır. Ardından sınav için sıraya oturduktan sonra ise, "Rabbi'şrah li Sadri ve yessir li emri,va'hlül ukdeten min lisani,yefkahü kavlî." okunur. Sınava başladığınızda da, "Ya Hayyu Yâ KayyûM, Bi Rahmetike esteğisû." okumanız gerekmektedir.
Dediğimiz üzere bu duaları Allah rızası için okumak gereklidir. Kişisel arzulardan uzak, içtenlikli şekilde edilen dualar makbuldur.
Bu duaların anlamına gelecek olursak, "Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." ("Ya Rabbi!,Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."), "Rabbi'şrah li Sadri ve yessir li emri,va'hlül ukdeten min lisani,yefkahü kavlî." ("Ya Rabbi!,Göğsümü ve gönlümü genişlet,işimi kolaylaştır,Dilimin bağını çöz,sözümü anlaşılır eyle.") ve "Ya Hayyu Yâ KayyûM, Bi Rahmetike esteğisû." ("Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum.").