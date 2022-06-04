LGS'ye girerken giriş belgesi gerekli mi? LGS'de devlet 100 puan veriyor mu? LGS 2022 YARIN MI, SAAT KAÇTA? Hafta sonu sınavları...

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Son dakika LGS bilgileri! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen LGS sınavı için hazırlık yapan adaylar öte yandan sınava dair merak ettikleri soruların yanıtlarını araştırıyor. Bu kapsamda LGS 2022 YARIN MI, SAAT KAÇTA? LGS'de devlet 100 puan veriyor mu? LGS'ye girerken giriş belgesi gerekli mi? soruları sorgulanıyor. LGS 2022 sınavı hakkında tüm detaylar haberimizde!
LGS 2022 YARIN MI, SAAT KAÇTA?
LGS bu yıl 5 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak. 2 oturumdan oluşan sınavın 1. oturumu saat 09.30'da, 2. oturumu ise 11.30'da başlayacak.
LGS'DE GİRİŞ BELGESİ GEREKLİ Mİ?
LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "www.meb.gov.tr" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.
LGS adayları sınava eğitim gördükleri okullarda girecek.
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LGS'DE DEVLET 100 PUAN VERİYOR MU?
Bazı öğrencilerin kafasında LGS'de devlet 100 puan veriyor mu gibi bir soru oluşmuş durumda. Ancak LGS'de böyle bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Katsayıları farklı olan soruları cevaplayarak kendi puanınızı kendiniz belirliyorsunuz.
Bu durumda LGS için devlet ek puan vermiyor diyebiliriz. LGS'de 400 puan alan öğrencilerin avantaj sağladığı görülüyor.