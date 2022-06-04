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    • Haberler
    • 04.06.2022 15:44
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    • 04.06.2022 15:44
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    LGS'ye girerken giriş belgesi gerekli mi? LGS'de devlet 100 puan veriyor mu? LGS 2022 YARIN MI, SAAT KAÇTA? Hafta sonu sınavları...

    8. sınıf öğrencilerinin katılacağı Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için araştırmalar hız kazandı. Sınav öncesi dualar, sınav saati, süresi, puan hesaplama ve daha bir çok konu hakkında bilgi öğrenmek isteyen milyonlarca aday internet arama motorlarına yöneldi. Peki LGS 2022 YARIN MI, SAAT KAÇTA? LGS'de devlet 100 puan veriyor mu? LGS'ye girerken giriş belgesi gerekli mi? Hafta sonu hangi sınav var? İşte cevapları...

    LGS 2022 YARIN MI, SAAT KAÇTA?

    Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Son dakika LGS bilgileri! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen LGS sınavı için hazırlık yapan adaylar öte yandan sınava dair merak ettikleri soruların yanıtlarını araştırıyor. Bu kapsamda LGS 2022 YARIN MI, SAAT KAÇTA? LGS'de devlet 100 puan veriyor mu? LGS'ye girerken giriş belgesi gerekli mi? soruları sorgulanıyor. LGS 2022 sınavı hakkında tüm detaylar haberimizde!

    LGS 2022 YARIN MI, SAAT KAÇTA?

    LGS bu yıl 5 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak. 2 oturumdan oluşan sınavın 1. oturumu saat 09.30'da, 2. oturumu ise 11.30'da başlayacak.

    LGS'DE GİRİŞ BELGESİ GEREKLİ Mİ?

    LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "www.meb.gov.tr" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

    LGS adayları sınava eğitim gördükleri okullarda girecek.

    LGS SINAV YERLERİ GİRİŞİ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    LGS'DE DEVLET 100 PUAN VERİYOR MU?

    Bazı öğrencilerin kafasında LGS'de devlet 100 puan veriyor mu gibi bir soru oluşmuş durumda. Ancak LGS'de böyle bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Katsayıları farklı olan soruları cevaplayarak kendi puanınızı kendiniz belirliyorsunuz.

    Bu durumda LGS için devlet ek puan vermiyor diyebiliriz. LGS'de 400 puan alan öğrencilerin avantaj sağladığı görülüyor.

        LGS hakkında bilgiler:

        Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak. Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

        2022 LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Merkezî Sınav sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

        Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.
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        Haberler Haberler LGS'ye girerken giriş belgesi gerekli mi? LGS'de devlet 100 puan veriyor mu? LGS 2022 YARIN MI, SAAT KAÇTA? Hafta sonu sınavları...
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