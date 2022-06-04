8.sınıf mezunları 2022 yılında LGS sınavına 5 Haziran günü girecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2. oturumun 09.30'da, 2. oturumun 11.30'da başlayacağını bildirdi. Sözel alanda 50 sorudan oluşan 1. oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan 2. oturum ise 80 dakika sürecek. LGS'ye hazırlık yapmaya devam eden adaylar bir yandan da LGS günü otobüsler ücretsiz mi? 5 Haziran 2022 Pazar toplu taşıma bedava mı? merak ediyor.