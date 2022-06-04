LGS 2. oturum kaç dakika? Saat kaçta başlayacak, bitecek? LGS 2. oturum hangi dersler var? LGS 1. ve 2. oturum ne demek? soruları 5 Haziran'a az bir süre kala yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022 LGS sınavı için tüm bilgileri açıkladı. Bu kapsamda sınav süresi, sonuç tarihi, soru sayısı, oturumlar hakkında detaylar ve daha fazlası hakkında tüm merak edilenler duyuruldu. Sınava hazırlık yapan adaylar için LGS'e dair bilinmesi gereken tüm ayrıntılara haberimizde yer verdik....