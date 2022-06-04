LGS 2. oturum kaç dakika? Saat kaçta başlayacak, bitecek? LGS 2. oturum hangi dersler var? LGS 1. ve 2. oturum ne demek? soruları 5 Haziran'a az bir süre kala yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022 LGS sınavı için tüm bilgileri açıkladı. Bu kapsamda sınav süresi, sonuç tarihi, soru sayısı, oturumlar hakkında detaylar ve daha fazlası hakkında tüm merak edilenler duyuruldu. Sınava hazırlık yapan adaylar için LGS'e dair bilinmesi gereken tüm ayrıntılara haberimizde yer verdik....
LGS 2. OTURUM KAÇ DAKİKA?
LGS 5 Haziran 2022 Pazar günü 81 il genelinde düzenlenecek. 1. oturum saat 09.30'da, ikinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak. 1. oturum sözel alanda 50 sorudan oluşuyor ve 75 dakika sürecek. 2. oturum ise sayısal alanda 40 sorudan oluşuyor ve 80 dakika sürecek.
2022 LGS 2. OTURUM HANGİ DERSLERDEN SORU ÇIKACAK?
Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil dersleri, ikinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden soru sorulacak.
LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?
Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler 27 Mayıs 2022 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edildi.
LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN, NEREDEN AÇIKLANACAK?
Merkezî Sınav sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.