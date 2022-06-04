LGS 2. oturum hangi dersler var? LGS 1. ve 2. oturum ne demek? LGS 2. oturum kaç dakika, saat kaçta başlayacak, bitecek?

Liseye Geçiş Sistemi sınavı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Önümüzdeki hafta sonu uygulanacak LGS için geri sayım devam ederken adayların ve velilerinin kafalarında bir çok soru işareti var. Bilindiği üzere LGS'ye 8. sınıf mezunları katılıyor. 2. oturumdan oluşacak sınava dair internet arama motorlarında 'LGS 2. oturum kaç dakika? Saat kaçta başlayacak, bitecek? LGS 2. oturum hangi dersler var? LGS 1. ve 2. oturum ne demek?' soruları sorgulanıyor. İşte LGS 2022 hakkında tüm merak edilenler...