LGS 2. oturum hangi dersler var? LGS 1. ve 2. oturum ne demek? LGS 2. oturum kaç dakika, saat kaçta başlayacak, bitecek?

Liseye Geçiş Sistemi sınavı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Önümüzdeki hafta sonu uygulanacak LGS için geri sayım devam ederken adayların ve velilerinin kafalarında bir çok soru işareti var. Bilindiği üzere LGS'ye 8. sınıf mezunları katılıyor. 2. oturumdan oluşacak sınava dair internet arama motorlarında 'LGS 2. oturum kaç dakika? Saat kaçta başlayacak, bitecek? LGS 2. oturum hangi dersler var? LGS 1. ve 2. oturum ne demek?' soruları sorgulanıyor. İşte LGS 2022 hakkında tüm merak edilenler...
LGS 2. OTURUM KAÇ DAKİKA?
LGS 5 Haziran 2022 Pazar günü 81 il genelinde düzenlenecek. 1. oturum saat 09.30'da, ikinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak. 1. oturum sözel alanda 50 sorudan oluşuyor ve 75 dakika sürecek. 2. oturum ise sayısal alanda 40 sorudan oluşuyor ve 80 dakika sürecek.
2022 LGS 2. OTURUM HANGİ DERSLERDEN SORU ÇIKACAK?
Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil dersleri, ikinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden soru sorulacak.
LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?
Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler 27 Mayıs 2022 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edildi.
LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN, NEREDEN AÇIKLANACAK?
Merkezî Sınav sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.