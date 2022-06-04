Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 2022 ylında 5 Haziran'da uygulanacak. Milyonlarca ortaokul mezunu liseye yerleşmek için 5 Haziran Pazar günü sınava girecek. Adaylar öncelikle LGS 1. oturuma katılacak. Bu noktada LGS 1. oturum hakkında bir çok soru araştırılıyor. Adaylar ve veliler LGS 1. oturum konularını, sınav başlangıç ve bitiş saatini merak ediyor. Peki LGS 1. oturum ne zaman, saat kaçta? LGS 1. oturum hangi dersler, soruları? Liseye giriş sınavı başlangıç ve bitiş süresi haberimizde!
LGS 1. OTURUM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
LGS 1. oturum 5 Haziran 2022 tarihinde Pazar günü saat 09.30'da başlayacak. 2. oturum ise 11.30'da başlayacak.
LGS 1. OTURUM HANGİ KONULAR, DERSLER VAR?
1. oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.
2. oturumda öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.
HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.