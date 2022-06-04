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    • Haberler
    • 04.06.2022 15:48
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    • 04.06.2022 15:48
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    LGS 1. oturum hangi dersler, soruları? Liseye giriş sınavı başlangıç ve bitiş süresi! LGS 1. oturum ne zaman, saat kaçta?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 2022 ylında 5 Haziran'da uygulanacak. Milyonlarca ortaokul mezunu liseye yerleşmek için 5 Haziran Pazar günü sınava girecek. Adaylar öncelikle LGS 1. oturuma katılacak. Bu noktada LGS 1. oturum hakkında bir çok soru araştırılıyor. Adaylar ve veliler LGS 1. oturum konularını, sınav başlangıç ve bitiş saatini merak ediyor. Peki LGS 1. oturum ne zaman, saat kaçta? LGS 1. oturum hangi dersler, soruları? Liseye giriş sınavı başlangıç ve bitiş süresi haberimizde!

    LGS 1. OTURUM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    LGS sınavı için adaylar ve velileri internet arama motorlarında bir çok araştırma yapıyor. MEB bu yıl LGS başvurularını otomatik aldı. Adaylar sınav günü kimlikleri ile sınava girecek. E-okul üzerinden sınav salonu ve sıra numarasını öğrenebilecek. Liseye yerleşmek isteyen adaylar heyecanla LGS sınavını beklerken bir yandna da 1. ve 2. oturum hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki LGS 1. oturum ne zaman, saat kaçta? LGS 1. oturum hangi dersler, soruları? İşte Liseye giriş sınavı başlangıç ve bitiş süresi...

    LGS 1. OTURUM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    LGS 1. oturum 5 Haziran 2022 tarihinde Pazar günü saat 09.30'da başlayacak. 2. oturum ise 11.30'da başlayacak.

    LGS 1. OTURUM HANGİ KONULAR, DERSLER VAR?

    1. oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

    2. oturumda öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.

    HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

        LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?

        Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler 27 Mayıs 2022 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edildi.

        LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        LGS SONUÇLARI NE ZAMAN, NEREDEN AÇIKLANACAK?

        Merkezî Sınav sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.
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        Haberler Haberler LGS 1. oturum hangi dersler, soruları? Liseye giriş sınavı başlangıç ve bitiş süresi! LGS 1. oturum ne zaman, saat kaçta?
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