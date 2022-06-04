LGS 1. oturum hangi dersler, soruları? Liseye giriş sınavı başlangıç ve bitiş süresi! LGS 1. oturum ne zaman, saat kaçta?

LGS sınavı için adaylar ve velileri internet arama motorlarında bir çok araştırma yapıyor. MEB bu yıl LGS başvurularını otomatik aldı. Adaylar sınav günü kimlikleri ile sınava girecek. E-okul üzerinden sınav salonu ve sıra numarasını öğrenebilecek. Liseye yerleşmek isteyen adaylar heyecanla LGS sınavını beklerken bir yandna da 1. ve 2. oturum hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki LGS 1. oturum ne zaman, saat kaçta? LGS 1. oturum hangi dersler, soruları? İşte Liseye giriş sınavı başlangıç ve bitiş süresi...