LGS 1. oturum hangi dersler, soruları? Liseye giriş sınavı başlangıç ve bitiş süresi! LGS 1. oturum ne zaman, saat kaçta?

LGS sınavı için adaylar ve velileri internet arama motorlarında bir çok araştırma yapıyor. MEB bu yıl LGS başvurularını otomatik aldı. Adaylar sınav günü kimlikleri ile sınava girecek. E-okul üzerinden sınav salonu ve sıra numarasını öğrenebilecek. Liseye yerleşmek isteyen adaylar heyecanla LGS sınavını beklerken bir yandna da 1. ve 2. oturum hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki LGS 1. oturum ne zaman, saat kaçta? LGS 1. oturum hangi dersler, soruları? İşte Liseye giriş sınavı başlangıç ve bitiş süresi...
LGS 1. OTURUM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
LGS 1. oturum 5 Haziran 2022 tarihinde Pazar günü saat 09.30'da başlayacak. 2. oturum ise 11.30'da başlayacak.
LGS 1. OTURUM HANGİ KONULAR, DERSLER VAR?
1. oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.
2. oturumda öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.
HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.