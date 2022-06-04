Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 04.06.2022 08:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.06.2022 08:09
    ABONE OL

    Esnaf Kefalet kredisi almak için hangi evraklar gereklidir? Esnaf Kefalet kredi limiti! Esnaf Kefalet Kredi şartları nelerdir 2022?

    Esnaf kefalet kredilerinin kullanılabileceği maksimum tutarlar, esnaflar doğrultusundan kullanılması talep edilen kredi çeşitlerine göre farklılık gösterir. Güncel olarak belirlenmiş esnaf kefalet kredileri maksimum kullanım tutarları haberimizde yer alabilmektedir. Peki, Esnaf Kefalet Kredi şartları nelerdir 2022? Esnaf Kefalet kredisi alabilmek amacıyla hangi evraklar gereklidir? Esnaf Kefalet kredi limiti! ne kadar? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Esnaf Kefalet Kredi şatları nelerdir 2022?

    2022 Esnaf Kefalet Kredi Şartları Nelerdir?

    Esnaf kefalet kredisi alabilmenin güncel şartları, şöyle sıralanmıştır:

    • İşyerinin faaliyette olduğu yerdeki Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine ortak olmak

    • Esnaf ve Sanatkârlar Odası'na ve Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlüklerine kayıtlı olmak

    • En az 3 aylık faaliyet süresini tamamlamış olmak

    En az 3 ay boyunca aktif olarak hizmet vermemiş ve resmi olarak vergi numaralı olarak çalışmamış olan kişiler esnaf kefalet kredilerinden yararlanamazlar. 3 aylık hizmet süreleri tamamlandıktan sonra başvuru yapmaları gereklidir.

    Esnaf Kefalet Kredisi Alabilmek İçin Hangi Evraklar Gereklidir?

    Esnaf kefalet kredisine başvuracak olan kişilerin teslim etmeleri gereken evraklar, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:

    • Nüfus cüzdanının aslı

    • Son 6 ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf

    • Adresli ve vukuatlı nüfus kayıt örneği

    • Vergi levhasının aslı

    • Oda kaydının aslı

    • Esnaf sicil belgesinin aslı

    • Vergi dairesi mükellefiyet belgesi

    • Yıllık ciroyu gösteren belge

    Esnaf Kefalet Kredi Limiti Ne Kadardır?

    Esnaf kefalet kredilerinin kullanılabileceği maksimum tutarlar, esnaflar tarafından kullanılması talep edilen kredi türlerine göre değişiklik gösterir. Güncel olarak belirlenmiş esnaf kefalet kredileri maksimum kullanım tutarları, şöyle sıralanmıştır:

    • İşletme kredisi: 150.000 TL

    • Araç alım kredileri: 300.000 TL

    • İşyeri edindirme kredileri: 300.000 TL

    • Hammadde ve demirbaş alım kredisi: 300.000 TL

        Esnaf Kefalet Kredilerinin Hesaplaması Nasıl Yapılır?

        Çekilecek olan esnaf kefalet kredilerinin hesaplamaları, kredilerinin alım durumlarına göre iki farklı şekilde hesaplanır:

        • Esnaf kefalet kredisinin yıllık faiz oranı %9,5 oranındadır. Bu faiz oranı üzerinden yıllık olarak hesaplanan kredi tutarlarının geri ödemeleri, esnaflar tarafından belirlenmiş olan ödeme aralıklarına göre taksitlerine yansıtılır.

        • Halkbank üzerinden çekilen esnaf kefalet kredisinin %50 faizi devlet tarafından karşılanır. Ancak esnaflar, çekmiş oldukları kredilerin kendilerinin ödeyecekleri kısmını belirlenmiş olan faizler üzerinden geri öderler.

        Esnaf Kefalet Kredisi Kaç Günde Onaylanır?

        Başvurusu yapılmış olan esnaf kredilerinin banka tarafından onaylanma süresi, en fazla 15 iş günüdür. Yaşanan yoğunluğa göre kredi almak isteyen kişilerin başvuruları ortalama olarak bu süre içinde yanıtlanır ve kişiler kredi kullanma hakkına sahip olurlar.

        Çekilmiş Esnaf Kefalet Kredisi Ödenmezse Ne Olur?

        Esnaf kefalet kredilerinin ödenmemesi durumunda yaşanabilecek olasılıklar şöyle sıralanabilir:

        • Borçlarını ödemeyen kişiler, borçlarını 1 aydan fazla geciktirme durumlarında yapılandırma hakkına sahiptirler.

        • Yapılandırılmış ya da yapılandırılmamış olan borçlar da 3 aydan fazla ödenmezse öncelikle esnaf tarafından teminat gösterilmiş olan mal ve mülkler üzerine ipotek konur.

        • Eğer ipotek konmuş olan mülkler, kişilerin borcunu kapatamayacak seviyede ise icra süreci başlar.

        Kimler Esnaf Kefalet Kredisi Alabilir?

        Esnaf kefalet kredisi alabilecek olan meslek grupları, şöyle sıralanmıştır:

        • Kırtasiyeciler ve Kitapçılar

        • Taksici, Otobüs ve Servis Aracı İşletmecileri

        • Kamyoncular ve Kamyonetçiler

        • Nakliyeciler

        • Bayiler ve Büfeciler

        • Kıraathane ve Kafeterya İşletmecileri

        • Kadın ve Erkek Kuaförleri

        • Lokanta, Kafe İşletmecileri

        • Terziler

        • Bakkallar

        • Butik İşletmecileri

        • Mobilya ve Ağaç İşleri Yapanlar

        • Manavlar

        Bu meslek gruplarından esnaf ve ticaret odasına kaydı olan başka meslek gruplarına da esnaf kefalet kredisi verilmesi mümkündür. Ancak kimlerin bu krediyi alabilecekleri, oda tarafından belirlenir. Ayrıca, esnaflar talep etmiş oldukları kredi tutarlarını ancak teminat gösterebilecekleri bir seviyede iseler kullanma hakkına sahiptirler. Geri ödemesi garantilenmeyen yüksek tutarlı krediler esnaflara sağlanmayabilir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Hegemonya Belgeseli
        Haberler Haberler Esnaf Kefalet kredisi almak için hangi evraklar gereklidir? Esnaf Kefalet kredi limiti! Esnaf Kefalet Kredi şartları nelerdir 2022?
            SON DAKİKA