Eşek sütü sabunu ne işe yarar? Eşek sütü sabununun faydaları nelerdir? Eşek sütü sabunu kullanımı nasıldır?



Egzama ve sedef gibi cilt rahatsızlıklarının tedavi sürecinde etkilidir.

Saçların kurumasını önler.

İçerisinde bulunan vitaminler sayesinde, saçların daha gür ve parlak olmasını sağlar.

Saç ve saç derisinin nem ihtiyacını karşılar.

Saç dersinde meydana gelen bakterilerin giderilmesini sağlar.

Saçların dökülmesinin önüne geçer.



Eşek Sütü Sabunu Nasıl Kullanılır?

Eşek sütü sabununun kullanımı oldukça kolaydır. Bu sabunu yüzünüze ya da cildinize uygularken dikkat etmeniz gereken nokta, sabunu bir maske gibi uygulamanızdır. Öncelikle cildinizi hafifçe ıslatın. Sabunu köpürterek cildinize uygulayın ve beş dakika gibi kısa bir süre bekledikten sonra durulama aşamasına geçin. Cilt yüzeyine uygulama yaparken, dairesel hareketler ile masaj yapın. Eşek sütü sabununu, her gün düzenli olarak kullanabilirsiniz. Saçlarınız için haftada üç ya da dört kez kullanım sağlayabilirsiniz. Saçlarınıza uygulama yaparken, saç derinize masaj yaptıktan sonra, saç tellerinize de nazikçe uygulayıp durulayınız.