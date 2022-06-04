2022 LGS BARAJ PUANI kaç? LGS kaç soru kaç dakika? Liseye Geçiş Sınavı LGS puan hesaplama nasıl yapılır? Kaç kişi girecek?

Ortaokul mezunu milyonlarca aday bu yıl 5 Haziran'da LGS sınavına katılacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınav için başvurular otomatik alındı. Liseye yerleşmek için can atan adaylar heyecanla sınav gününü beklerken bir yandan da sınava dair araştırmalar yapmaya başladı. Bu kapsamda öğrencilerin en çok araştırdığı konuların başında sınav süresi, soru sayısı, baraj puanı ve puan hesaplama geliyor. Peki LGS kaç soru kaç dakika? 2022 LGS BARAJ PUANI kaç? Liseye Geçiş Sınavı LGS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte sınava dair tüm bilgiler...
👉LGS KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?
2022 LGS 5 Haziran tarihinde yapılacak. Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacak.
Merkezi sınav Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacak.
👉LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?
LGS sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edildi.
👉LGS PUANI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Milli Eğitim Bakanlığı'nda düzenlenen LGS'de öğrencilerin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilecek. Hesaplanan Toplam Ağırlıklı Standart Puan, kendi içinde en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülecek.
👉LGS SONUÇLARI NE ZAMAN, NEREDEN AÇIKLANACAK?
Merkezî Sınav sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.