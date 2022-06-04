• Askerliği bitirme şartı aranmaz. Ancak askerlik görevini yapmış olan kişilerin başvuru tarihi itibari ile terhis oldukları zaman üzerinden 5 yıl geçmemiş olması gereklidir. Bununla beraber, askerde iken jandarma uzman erbaş olmak isteyen kişilerin Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen nitelik belgesinden 80 puan ve üzeri not almış olmaları gereklidir.

• Başvuruda bulunacak olan adaylar yalnızca tek tercih yapma hakkına sahiptir.

Uzman Çavuş Alımı 2022 Ne Zaman?

Güncel uzman çavuş alımları tarihleri, 20 Nisan 2022 olarak belirlenmiştir. Başvuru yapıldıktan sonra, 1 hafta içinde de başvuru sonuçları açıklanır.

Jandarma Uzman Erbaş Başvurusu Nereden Yapılır?

Jandarma uzman erbaşlık için yapılacak olan başvurular, www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr siteleri üzerinden gerçekleştirilir. Jandarma uzman erbaş olabilmek için yapılacak olan başvurular, yalnızca bu siteler üzerinden yapılabilir. Elden başvurular, güncel olarak alınmamaktadır.