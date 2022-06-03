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    • Haberler
    • 03.06.2022 10:51
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    • 03.06.2022 10:51
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    TUS ek yerleştirme kılavuzu taban tavan puanları! 2022-TUS 1. Dönem: ais.osym.gov.tr Ek Tercihler nasıl yapılacak? Ek tercihler ne zaman sona erecek?

    TUS ek tercih kılavuzu yayınlandı. TUS 1. dönem ek tercihler ne zaman yapılacak? TUS ek tercih kılavuzu yayınlandı. ÖSYM TUS ek tercih tarihleri belli oldu. Tıp fakültesi mezunlarının tıpta uzmanlık almak için girdiği TUS sınavı için ek tercih tarihleri duyuruldu. İşte TUS ek tercih kılavuzu taban puanlar!

    takvim.com.tr
    TUS ek yerleştirme kılavuzu taban tavan puanları!

    TUS ek tercih kılavuzu taban puanlar yayınlandı. TUS 1. dönem ek tercihler konusunda araştırma yapılmaya başlandı. 2022-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ek tercih dönemi başladı ve adaylar programlara puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayarla yerleştirilecek. İşte TUS ek tercih kılavuzu!

    TUS ek tercih kılavuzu yayınlandı. ÖSYM tarafından 2022-TUS 1. Dönem Ek Tercihlerinin Alınmasına ilişkin duyuru yayınlandı. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) Ek tercih işlemleri, 03 – 09 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

    TUS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

    EK TERCİHLER NE ZAMAN SONA ERECEK?

    Ek tercih işlemleri, 09 Haziran 2022 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 03 Haziran 2022 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.

        Ek yerleştirme işleminde, 2022-TUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2022-TUS 1. Dönem ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
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        Haberler Haberler TUS ek yerleştirme kılavuzu taban tavan puanları! 2022-TUS 1. Dönem: ais.osym.gov.tr Ek Tercihler nasıl yapılacak? Ek tercihler ne zaman sona erecek?
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