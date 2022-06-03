TİGEM 300 koyun kredi şartları nelerdir? TİGEM hibe başvurusu nasıl yapılır? Tek koyun için 5.700 TL...

TİGEM'den 300 koyun için kredi alınabilinmesi için gerekli olan koşulların ilki, kişilerin TİGEM sistemine üye olmuş olmalarıdır. Bunun dışında, TİGEM 300 koyun kredisi başvuru şartları, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
• ÇKS kaydının bulunması
• Alınacak olan 300 koyunun bakılabilineceği bir ahıra sahip olmak ve bu hayvanların yem masraflarını karşılayabilmek
• Alınmış olan koyunların en az 3 sene boyunca satılmayacağının taahütünü vermek
• İlaç ve yem gibi koyunların giderlerini karşılayabilmek
• Çiftçilerin arazi tapusunu koyunlara karşılık olarak verebilecek olmaları
• Çiftçi kişinin ve eşinin çiftçilik dışında farklı bir işte çalışmaması
• Daha önce eğer Tarım ve Orman Bakanlığı ya da çeşitli kurumlar üzerinden alınmış olan hibelerin sözleşmelerini iptal etmemiş olmak
👉TİGEM Hibe Başvurusu Nasıl Yapılır?
TİGEM koyun hibesi başvuruları, güncel olarak yalnızca TİGEM'in internet sitesi üzerinden kayıt oluşturulmasından sonra gerçekleştirilebilir. TİGEM sistemine kayıt yaptırdıkları esnada kişilerin beyan etmeleri gereken belgeler şöyle sıralanmıştır:
• T.C. kimlik numarası
• Ad
• Soy ad
• Baba adı
• Telefon numarası
• E-posta adresi
• Şifre
Bunlara ek olarak, sistem kaydının gerçekleştirilmesinden sonra TİGEM 300 koyun kredisi başvurusunda bulunabilmek için kuruluş ile paylaşılması gerekli diğer kişisel belgeler şöyle sıralanmıştır:
• T.C. kimlik numarası
• Adı- soy adı
• Anne adı
• Baba adı
• Doğum tarihi
• cep telefonu
• e-posta adresi
• SGK durumu
• eğitim durumu
• Diploma ana bilim dalı
• Bitirdiği kurs
• Bitirilen kurs/ kursların belge numaraları
• Hane halkı sayısı
• 5510 sayılı GSS kanunu 60. maddesinin C bendinin 1. alt maddesine hükmünce primi hazine tarafından karşılanıyor. (Eğer başvuru sahipleri, bu durum içinde iseler işaretleme yapmalılardır.)
• Engelli bakmakla yükümlüyüm (Eğer başvuru sahipleri, bu durum içinde iseler işaretleme yapmalılardır.)
• Şehit ya da gazi yakınıyım (Eğer başvuru sahipleri, bu durum içinde iseler işaretleme yapmalılardır.)
• Gaziyim (Eğer başvuru sahipleri, bu durum içinde iseler işaretleme yapmalılardır.)
👉TİGEM Koyun Fiyatları Ne Kadardır?
👉TİGEM'den satın alınacak koyunların ücretleri, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:
• Anadolu Merinosu (Altınova Tarım İşletmesi): 4.200 TL
• Tiftik Keçisi (Anadolu Tarım İşletmesi): 1.620 TL
• İvesi (Ceylanpınar Tarım İşletmesi):3.600 TL
• Halep Keçisi (Ceylanpınar Tarım İşletmesi): 3.300 TL
• Bafra (Gökhöyük Tarım İşletmesi): 5.040 TL
• Akkaraman (Gözlü Tarım İşletmesi): 3.000 TL
• Bafra (Gözlü Tarım İşletmesi): 5.040 TL
• Acıpayam (Gözlü Tarım İşletmesi): 3.000 TL
• Türk Tahirova (Karacabey Tarım İşletmesi): 5.700 TL
• Karacabey Merinosu (Karacabey Tarım İşletmesi):5.700 TL
• Kıvırcık (Karacabey Tarım İşletmesi): 5.700 TL
• Mor Karaman (Kazımkarabekir Tarım İşletmesi): 2.820 TL
• Ak Karaman (Malya Tarım İşletmesi): 3.000 TL
• Malya (Malya Tarım İşletmesi): 3.000 TL
• Anadolu Merinosu (Polatlı Tarım İşletmesi): 4.200 TL
• Polatlı (Polatlı Tarım İşletmesi): 4.200 TL
• Kangal Akkaraman (Ulaş Tarım İşletmesi): 4.400 TL
Belirlenmiş olan bu koyun türlerine belirlenmiş olan ücretler, adet olarak hesaplanmıştır. TİGEM, bünyesinden koyun almak isteyen çiftçilere eğer ellerinde koyun varsa satış yapar. Ancak TİGEM 300 koyun kredisi almak isteyen çiftçilerin mutlaka sistem üzerinden başvuru yapmaları ve kendilerine sunulmuş olan şartları kendilerinde bulundurmaları gereklidir. Başvuru yapmamış olan kişilere koyun hibe desteği sağlanması herhangi bir şekilde mümkün değildir.