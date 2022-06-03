Mayıs ayı enflasyon rakamları! Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Milyonlarca kişinin gözü kulağı enflasyon oranlarında! TÜİK'in TEFE TÜFE oranlarını açıklamasıyla birlikte memur, emekli ve özel sektör çalışanına ne kadar zam farkı olacağı da bir diğer merak edilenler arasında. Peki Mayıs enflasyon rakamları açıklandı mı? TEFE TÜFE TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu? Mayıs ayı enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte detaylar...