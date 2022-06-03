LGS'yi kazanma duası! En etkili SINAV DUASI kısa Arapça-Türkçe oku! LGS başarı duası nedir? LGS'ye girerken okunması gereken dualar...

Dediğimiz üzere bu duaları Allah rızası için okumak gereklidir. Kişisel arzulardan uzak, içtenlikli şekilde edilen dualar makbuldur.

Bu duaların anlamına gelecek olursak, "Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." ("Ya Rabbi!,Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."), "Rabbi'şrah li Sadri ve yessir li emri,va'hlül ukdeten min lisani,yefkahü kavlî." ("Ya Rabbi!,Göğsümü ve gönlümü genişlet,işimi kolaylaştır,Dilimin bağını çöz,sözümü anlaşılır eyle.") ve "Ya Hayyu Yâ KayyûM, Bi Rahmetike esteğisû." ("Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum.").