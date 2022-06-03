Milyonlarca öğrencinin giriş yapacağı LGS sınavı için sayılı günler kaldı. Adaylar, yanlarında bulundurmamaları gereken eşyalar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bu kapsamda, LGS sınavına para ve kemerle giriliyor mu? sorusunun yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Peki, LGS için kimlikte fotoğraf şart mı 2022? LGS'ye girerken yanımızda bulunması gerekenler neler, kalem ve silgi veriliyor mu? Sınavda yasak olan eşyalar neler? İşte tüm merak edilenler!
LGS'YE GİRERKEN YANIMIZDA BULUNMASI GEREKENLER NELER, KALEM VE SİLGİ VERİLİYOR MU
Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli- kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.
LGS SINAVINA ESKİ KİMLİKLE GİRİLİR Mİ?
Kimlik belgesinde öğrencinin TC kimlik numarasının yazması yeterli. Ayrıca öğrenciler, nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu karekodlu geçici kimlik belgesi/TC kimlik kartı talep belgesi ile sınava girebilecek.