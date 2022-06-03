LGS günü otobüsler ücretsiz mi? 5 Haziran 2022 Pazar toplu taşıma bedava mı? İETT, metro, metrobüs, Marmaray, tramvay...

8.sınıf mezunları 2022 yılında LGS sınavına 5 Haziran günü girecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2. oturumun 09.30'da, 2. oturumun 11.30'da başlayacağını bildirdi. Sözel alanda 50 sorudan oluşan 1. oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan 2. oturum ise 80 dakika sürecek. LGS'ye hazırlık yapmaya devam eden adaylar bir yandan da LGS günü otobüsler ücretsiz mi? 5 Haziran 2022 Pazar toplu taşıma bedava mı? merak ediyor.
LGS GÜNÜ OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?
5 Haziran Pazar günü yani LGS sınavının yapılacağı gün, öğrenci ve öğretmenler toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanacak.
Sınava giriş ve görevli belgelerini gösteren öğrenci ve öğretmenler için sınavdan 2 saat önce ve 2 saat sonra ulaşım ücretsiz olacak.
LGS GÜNÜ TOPLU ULAŞIM SAAT KAÇA KADAR ÜCRETSİZ OLACAK?
LGS için 5 Haziran Pazar günü okullarına gitmek zorunda kalan öğrencilerin, sınav giriş belgelerini göstererek faydalanabilecekleri ücretsiz toplu ulaşım, sınavdan iki saat önce başlayıp, sınav bitiminden iki saat sonra sona erecek.
Böylece ücretsiz ulaşım saat 07:30'da başlayıp, 14:50'de sona ermiş olacak.