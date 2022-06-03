Kükürt Sabunu Hangi Cilt Tiplerinde Kullanılır?

Kükürt sabununun kullanılacağı cilt tipleri arasında kuru yapıda olanlar yer almamaktadır. Bunun nedeni ise, kükürt sabunun nem oranının düşük olmasıdır. Sabun kullanımı sıklıkla yağlı cilt tiplerinde kullanılmaktadır. Bu sayede, cilt fazla yağlardan arındırılır ve siyah nokta, akne gibi oluşumların meydana gelmesi engellenir. Kuru ciltlerde kullanım sağlanması, cildin daha da kurumasına ve pul pul dökülmesine neden olur. Sabunun en önemli özelliklerinden biri olan fazla yağ oluşumunu engellemesi, kuru ciltler için istenmeyen farklı cilt sorunlarının meydana gelmesine neden olabilir. Aynı şekilde yağlı saç tipine sahip kişilerinde, saçlarının aşırı yağlanmasını engeller ve yağ oranını dengeler. Kuru saç tipine sahip kişilerde aynı şekilde saçların daha da kurumasına ve dökülmesine neden olabilir.