Himalaya tuzu sabunu insan cildi üzerinde temizleyici etkilere sahiptir. Ciltteki bakterileri öldürür. Cildin daha uzun süre ferah ve temiz kalmasına destek olur. Yüzde oluşan aknelere karşı son derece etkilidir. Kadın ve erkeklerde belli dönemlerde oluşan sivilce sorunlarına karşı başarılı sonuçlar verir. İltihaplı aknelerde de etkilerini göstermeye devam eder.
Bunun yanı sıra cilt hastalıklarında da kullanılır. Kaşıntı ve kızarıklık semptomlarını gösteren mantar, vb. gibi hastalıklarda himalaya sabunun iyileştirici özellikleri kullanılır. İlaç tedavisiyle birlikte doğal ve bitkisel tedavi de hastalıkların iyileşmesi için faydalıdır. Cildi temizleyen sabun saç diplerindeki yağları ve bakterileri de temizler. Saçlardaki kepekleri ortadan kaldırır. Kepek oluşumunu engeller ve saç diplerinin ferahlamasına yardımcı olur. Bunun yanı sıra gözenekleri açar. Gözeneklerin açılması ciltte siyah nokta oluşumunu engeller. Özellikle burun çevresinde oluşan cilt lekelerinin yok olmasında önemli etkilere sahiptir.
Himalaya Tuzu Sabunu Faydaları Nelerdir?
Himalaya tuzunun faydaları şöyledir:
• Ciltteki kaşıntının iyileşmesine destek olur.
• Mantar, vb. gibi deri hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Ciltteki kızarıklık ve kaşıntının azalmasını sağlar. Mantarın oluşumuna destek olan bakterilerin ölmesine katkı sağlar.
• Cildin nemlenmesine katkı sağlar.
• Cildin derinlemesine temizlemesine destek olur.
• Saçlarda oluşan kepekleri yok eder. Saç sabunla birlikte yıkandığında beyaz kabuklar yok olur.
• Saçlar daha sağlıklı ve gür bir şekilde uzar.
• Ter kokusu gibi kötü kokuların oluşmasını engeller.
• Diğer kötü kokuların azalması için de kullanılabilir.
Himalaya Tuzu Sabunu Nasıl Kullanılır?
Himalaya tuzu sabunu sert bir sabundur. Sert olduğu için ıslatılmadan kullanılması tavsiye edilmez. Cilt önce su ile yıkanır. Daha sonra sabun uygulanır. Sabunla yıkandıktan sonra beklemek için 5 dakika zaman geçmelidir. Ardından su ile yıkanması gerekir. Yüze uygulandıktan kısa süre sonra etkilerini hissettirir. Sabah ve akşam kullanılabilir. Uygulama sonrasında cilde kimyasal maddelerin temas etmemesi tavsiye edilir. Gözenekleri temizlediği için cildin doğal olarak kalması etkili sonuç açısından oldukça önemlidir. Himalaya tuzu sabununun kullanımı oldukça pratiktir.