eokulyd.meb.gov.tr NOT GÖRÜNTÜLEME! e -Okul not girişi ne zaman kapanıyor 2022? E- Okul ne zaman kapanacak? VBS karne not ortalamasına nasıl bakılır?

E okul not girişi ne zaman kapanıyor 2022? MEB 2. dönem öğretmen not girişi kapandı mı? E-okul VBS girişi nasıl yapılır? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda yarı yıl tatili için az bir zaman kaldı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri heyecanlı geri sayıma başlamışken bir yandan da ilk dönem notlarını merak ediyor. E-okul sistemi sayesinde veliler de bilgi edinebiliyor, peki 2. dönem notlarının girişi yapıldı mı?
E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?
Veli Bilgilendirme Sisteminde (e-Okul VBS), yoğunluk döneminde veya bakım-onarım zamanında aksaklıklar yaşanabilmektedir. Bu sebeple öğrenciler, e-Okul kapandı mı sorusunu yöneltmektedir.
e-Okul sistemi karnelerin alınacağı güne kadar açık kalacak. Ancak not girişleri karnelerin veriliş tarihinden birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.
E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
E Okul veli bilgilendirme sistemi, yazılı ve sözlü notları gibi pek çok konuda önem arz etmeye devam ediyor.
Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi.
Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın.
Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.