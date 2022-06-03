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    • Haberler
    • 03.06.2022 15:22
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    • 03.06.2022 15:22
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    eokulyd.meb.gov.tr NOT GÖRÜNTÜLEME! e -Okul not girişi ne zaman kapanıyor 2022? E- Okul ne zaman kapanacak? VBS karne not ortalamasına nasıl bakılır?

    e-Okul not girişi hakkında aramalar hız kazandı. Yaz tatiline az bir zaman kala ülke genelinde milyonlarca öğrenci ve velisi ders notlarının nasıl şekillendiğini merak etmeye başladı. Öğretmenlerin not girişi yapmaları heyecanla bekleniyor ve E-okul üzerinden bu notlar kolayca takip edilebilecek. Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) sayesinde veliler de haberdar olacak. Peki E-okul VBS girişi nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2. dönem öğretmen not girişi kapandı mı? E- Okul ne zaman kapanacak? Veli Bilgilendirme Sistemi karne not ortalamasına nasıl bakılır? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    eokulyd.meb.gov.tr NOT GÖRÜNTÜLEME! e -Okul not girişi ne zaman kapanıyor 2022?

    E okul not girişi ne zaman kapanıyor 2022? MEB 2. dönem öğretmen not girişi kapandı mı? E-okul VBS girişi nasıl yapılır? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda yarı yıl tatili için az bir zaman kaldı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri heyecanlı geri sayıma başlamışken bir yandan da ilk dönem notlarını merak ediyor. E-okul sistemi sayesinde veliler de bilgi edinebiliyor, peki 2. dönem notlarının girişi yapıldı mı?

    E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

    Veli Bilgilendirme Sisteminde (e-Okul VBS), yoğunluk döneminde veya bakım-onarım zamanında aksaklıklar yaşanabilmektedir. Bu sebeple öğrenciler, e-Okul kapandı mı sorusunu yöneltmektedir.

    e-Okul sistemi karnelerin alınacağı güne kadar açık kalacak. Ancak not girişleri karnelerin veriliş tarihinden birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

    E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

    E Okul veli bilgilendirme sistemi, yazılı ve sözlü notları gibi pek çok konuda önem arz etmeye devam ediyor.

    Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi.

    Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.

    E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın.

    Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.

    e-OKUL KARNE NOTU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

        E OKUL ÖĞRETMEN GİRİŞİ

        E-Okul öğretmen girişi ekranı ile not girişi, devamsızlık eklemeleri, öğrenci performansları gibi pek çok veri eklenebiliyor. E-Okul öğretmen girişi de aynı ekran üzerinden gerçekleştiriliyor.

        E-OKUL ŞİFRE DEĞİŞİTİRME İŞLEMİ

        https://e-okul.meb.gov.tr/ adresi açılır.

        https://e-okul.meb.gov.tr/sifrehatirlat.aspx sayfasından gerekli tüm bilgiler doldurulur ve SORGULA butonuna basılır.

        Sorgulama sonucunda gelen sayfada SMS Doğrulama Kodunu ve yeni şifrenizi girebilirsiniz.

        E-OKUL SINAV SONUÇLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

        e-0kul sistemine öğrenci T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapılabiliyor. Karne notları ise e-Okul yıl sonu notları kısmında görüntüleniyor.
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        Haberler Haberler eokulyd.meb.gov.tr NOT GÖRÜNTÜLEME! e -Okul not girişi ne zaman kapanıyor 2022? E- Okul ne zaman kapanacak? VBS karne not ortalamasına nasıl bakılır?
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