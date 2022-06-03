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    • Haberler
    • 03.06.2022 08:07
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    • 03.06.2022 08:07
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    BİLMEYEN ALAMIYOR! E-devlet doğum parası başvurusu nasıl yapılır? Doğum parası nasıl alınır? Doğum parası ne kadar 2022?

    Gün içerisinde sık sık araştırılanlar arasında Doğum parası nasıl alınır? Doğum parası ne kadar 2022 soruları yer alıyor. Devlet doğrultusundan annelere imkanlar sağlanıyor ve bunlardan biri de doğum oluşturulan çocuk başına verdiği para desteği oluyor. Devletin sosyal yardım desteği olarak sağladığı bu imkandan faydalanmak isteyenler detayları merak ediyor. Peki E-devlet doğum parası müracaatı nasıl yapılır? Bu haktan yararlanabilmek amacıyla müracaat şartlarının neler bulunduğu haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Doğum parası nasıl alınır?

    Gün içerisinde sıklıkla araştırılanlar arasında Doğum parası nasıl alınır? Doğum parası ne kadar 2022 soruları yer alıyor. Devlet tarafından annelere imkanlar sağlanıyor ve bunlardan biri de doğum yapılan çocuk başına verilen para desteği oluyor. Devletin sosyal yardım desteği olarak sağladığı bu imkandan faydalanmak isteyenler detayları merak ediyor. Peki E-devlet doğum parası başvurusu nasıl yapılır? Bu haktan yararlanabilmek için başvuru şartlarının neler olduğu haberimizde yer alıyor.

    DOĞUM PARASI NASIL ALINIR?

    Doğum yardımı, 2020 verilerine göre ;

    İlk çocuk için 300 TL.

    İkinci çocuk için 400 TL.

    Üç ve daha fazla çocuk için 600 TL.

    olarak ödenmektedir. Bu yardımı alabilmek için başvuru yapmak gerekmektedir. Başvuru detayları ise şu şekilde;

    Aşağıdaki link üzerinden indireceğiniz belgeyi doldurduktan sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müdürlüklerine ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine teslim edebilirsiniz. Bu şekilde gereken tutar hesabınıza yatacak ve yattığı an size mesaj gelecektir.

    E-DEVLET DOĞUM PARASI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        DOĞUM PARASI NEDİR?

        Doğum parası, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her doğum yapan TC vatandaşına verilmektedir. Ancak doğum parası ilk çocuk, ikinci çocuk yada üçüncü çocuk olması durumuna göre farklılık gösterebilmektedir.

        DOĞUM RAPORU ÖDEMESİ NEDİR?

        Doğum raporu parası, çalışan kişinin hamilelik nedeniyle yaklaşık 4 ay boyunca işe gidememesi dolayısıyla sigorta tarafından brüt tutar üzerinden verilen tutarı ifade etmektedir.

        DOĞUM SONRASI RAPOR PARASI NASIL HESAPLANIR?

        Bu tutarın hesaplanması için birkaç formül bulunmaktadır. Bu formüllerden birisi şu şekilde;

        Annenin doğumdan önce çalıştığı son 3 ay boyunca aldığı brüt maaşların ortalaması alınır ve elde edilen ortalama brüt ücretin üçte ikisi, annenin 30 günlük doğum izin ücreti olarak belirlenir. Bu tutarın 30'a bölünmesi ile günlük doğum izin ücreti bulunur. Günlük doğum izni ücretinin, izin süresi ile çarpılmasıyla annenin alacağı toplam doğum izni ücreti hesaplanmış olur.

        Doğum parası genellikle çalışan işletmenin onay vermesiyle hesaba geçirilmektedir. Şirketin doğum izni bitene kadar onay verme hakkı vardır. Dolayısıyla doğum izninin bitmesinin akabindeki 2 hafta içerisinde tutar hesaba yatmaktadır.
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        Haberler Haberler BİLMEYEN ALAMIYOR! E-devlet doğum parası başvurusu nasıl yapılır? Doğum parası nasıl alınır? Doğum parası ne kadar 2022?
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